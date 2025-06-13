Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Resmi! Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Tak Lagi Main Bersama

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |14:49 WIB
Resmi! Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Tak Lagi Main Bersama
Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia resmi dipisahkan. (Foto: PBSI)
JAKARTA - Pasangan ganda campuran, Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti resmi berpisah. Kabar keduanya dipisahkan sudah dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian

1. Penyebab Dejan dan Siti Berpisah

Eng Hian mengatakan Dejan dan Siti dipisah karena berkaca dari hasil beberapa turnamen ke belakang. Eng Hian menegaskan Siti Fadia akan difokuskan bermain di ganda putri.

"Setelah bermain rangkap selama kurang lebih 6 bulan, melihat hasil yang ada dan dengan beberapa pertimbangan lain maka Siti Fadia Silva Ramadhanti akan fokus bermain di ganda putri," tutur Eng Hian dalam keterangan resmi PBSI, Jumat (13/6/2025).

2. Bagaimana Nasib Dejan?

Adapun, Dejan Ferdinansyah akan dicarikan tandem baru oleh PBSI. Eng Hian mengungkapkan, pasangan baru Dejan nantinya akan diambil dari atlet putri yang fokus pada sektor ganda campuran.

"Sementara, Dejan Ferdinansyah akan dicarikan pasangan baru yang fokus di ganda campuran agar program latihan bisa berjalan efektif dan maksimal," sambung Eng Hian.

Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)
Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)

Sebelum adanya pengumuman ini, Dejan/Siti Fadia memang santer dirumorkan akan berpisah. Isu itu muncul setelah keduanya tak didaftarkan dalam turnamen Japan Open yang berlangsung pada 15 - 20 Juli 2025.

 

