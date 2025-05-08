Hasil 16 Besar Taipei Open 2025: Kompak, Dejan/Fadia dan Jafar/Felisha Genggam Tiket Perempatfinal!

HASIL 16 besar Taipei Open 2025 akan diulas Okezone. Dua wakil Indonesia di sektor ganda campuran sukses melesat ke babak perempatfinal.

Kedua wakil itu adalah Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Mereka sukses merebut kemenangan pada laga babak 16 besar yang berlangsung di Taipei Arena, Taiwan, Kamis (8/5/2025) siang WIB.

1. Kiprah Manis Dejan/Fadia

Dejan/Fadia melangkahkan kakinya lebih dulu ke babak perempatfinal. Kepastian itu didapat usai Dejan/Fadia menang atas wakil tuan rumah, Ming Che Lu/Hung En-Tzu. Duet Pelatnas PBSI itu menang dua gim langsung dengan skor 21-14, 21-16.

Perjuangan Dejan/Fadia di babak perempatfinal tidak akan mudah. Pasalnya, mereka akan menghadapi anak didik Nova Widianto, yakni Loo Bing Kun/Toh Ee Wei yang merupakan pasangan unggulan keenam asal Malaysia.

Dejan/Fadia masih harus menunggu lawan yang akan dihadapinya di babak perempatfinal. Mereka akan melawan pemenang laga antara Loo Bing Kun/Toh Ee Wei (Malaysia) vs Ki Dong-ju/Jeong Na-eun (Korea Selatan).