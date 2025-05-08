Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Taipei Open 2025: Kompak, Dejan/Fadia dan Jafar/Felisha Genggam Tiket Perempatfinal!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |12:47 WIB
Hasil 16 Besar Taipei Open 2025: Kompak, Dejan/Fadia dan Jafar/Felisha Genggam Tiket Perempatfinal!
Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL 16 besar Taipei Open 2025 akan diulas Okezone. Dua wakil Indonesia di sektor ganda campuran sukses melesat ke babak perempatfinal.

Kedua wakil itu adalah Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Mereka sukses merebut kemenangan pada laga babak 16 besar yang berlangsung di Taipei Arena, Taiwan, Kamis (8/5/2025) siang WIB.

Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)

1. Kiprah Manis Dejan/Fadia

Dejan/Fadia melangkahkan kakinya lebih dulu ke babak perempatfinal. Kepastian itu didapat usai Dejan/Fadia menang atas wakil tuan rumah, Ming Che Lu/Hung En-Tzu. Duet Pelatnas PBSI itu menang dua gim langsung dengan skor 21-14, 21-16.

Perjuangan Dejan/Fadia di babak perempatfinal tidak akan mudah. Pasalnya, mereka akan menghadapi anak didik Nova Widianto, yakni Loo Bing Kun/Toh Ee Wei yang merupakan pasangan unggulan keenam asal Malaysia.

Dejan/Fadia masih harus menunggu lawan yang akan dihadapinya di babak perempatfinal. Mereka akan melawan pemenang laga antara Loo Bing Kun/Toh Ee Wei (Malaysia) vs Ki Dong-ju/Jeong Na-eun (Korea Selatan).

 

Halaman:
1 2
