HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Taipei Open 2025: Kalahkan Dejan/Fadia, Jafar/Felisha Sabet Gelar Juara!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Mei 2025 |12:27 WIB
Hasil Final Taipei Open 2025: Kalahkan Dejan/Fadia, Jafar/Felisha Sabet Gelar Juara!
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu kala berlaga. (Foto: PBSI)
HASIL final Taipei Open 2025 akan diulas Okezone. Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil menyabet gelar juara.

Kepastian itu didapat Jafar/Felisha setelah menang perang saudara melawan seniornya di pelatnas PBSI, Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Main di Taipei Arena, Taiwan pada Minggu (11/5/2025) siang WIB, Jafar/Felisha menang usai bertarung tiga gim dengan skor 18-21, 21-13, dan 21-17.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu beraksi di BAC 2025 (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Dejan/Fadia mengawali pertandingan gim pertama dengan permainan cepat. Duet itu berhasil meminimalisasi serangan dari Jafar/Felisha.

Tak butuh waktu lama, Dejan/Fadia langsung unggul jauh menjelang jeda interval. Permainan efektif membawa mereka unggul pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-5.

Setelah rehat, Dejan/Fadia tetap mempertahankan permainan apiknya. Sementara itu, Jafar/Felisha yang mencoba melawan tak bisa berbuat banyak.

Pada akhirnya, Dejan/Fadia sukses memenangkan gim pertama dengan skor 21-18. Berlanjut pada gim kedua, giliran Jafar/Felisha yang bermain trengginas sejak awal laga.

Dejan/Fadia kehilangan momentum untuk melawan, mereka akhirnya tertinggal pada jeda interval gim kedua. Jafar/Felisha sukses mengamankan keunggulan dengan skor 11-7.

Selepas jeda, Jafar/Felisha konsisten bermain efektif. Kombinasi permainan cepat dan pukulan akurat membuat Dejan/Fadia kesulitan untuk mengejar.

Alhasil, Jafar/Felisha sukses merebut kemenangan pada gim kedua dengan skor 21-13. Keduanya memaksa Dejan/Fadia bertanding di gim ketiga.

 

Telusuri berita Sport lainnya
