HOME SPORTS SPORT LAIN

Jangan Lewatkan Update Berita Olahraga Terbaik di iNews Sport, Setiap Senin sampai Jumat Pukul 23.00 WIB

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |13:41 WIB
Jangan Lewatkan Update Berita Olahraga Terbaik di iNews Sport, Setiap Senin sampai Jumat Pukul 23.00 WIB
Jangan lewatkan update berita olahraga terbaik di iNews Sport (Foto: iNews)
A
A
A

iNews kembali menghadirkan program unggulan di dunia olahraga melalui tayangan terbaru bertajuk iNews Sport. Program ini menjadi terobosan dalam menyuguhkan informasi olahraga terkini dari dalam dan luar negeri dengan sajian yang segar, tajam, dan terpercaya.

Dibawakan oleh jurnalis berpengalaman yang sudah lama malang melintang di dunia berita, iNews Sport tidak sekadar menyampaikan laporan pertandingan atau skor akhir. Program ini menghadirkan analisis mendalam terhadap berbagai peristiwa penting yang terjadi di arena olahraga.

Jawa Timur vs Aceh di PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Youtube/Official iNews)

Ulasan yang disajikan bersifat kritis namun objektif, diperkaya dengan perspektif yang mencerdaskan penonton. Dengan gaya penyampaian yang tegas namun tetap berkelas, iNews Sport menghadirkan tayangan yang informatif sekaligus menghibur bagi semua pecinta olahraga tanah air.

Keunggulan lain dari program ini adalah komitmennya untuk menampilkan perkembangan olahraga nasional secara seimbang. Tak hanya mengulas ajang internasional seperti liga-liga top dunia atau kejuaraan global, iNews Sport juga memberi porsi besar bagi prestasi dan dinamika olahraga Indonesia.

Sorotan diberikan pada kompetisi Liga 1, pertandingan bulu tangkis bergengsi yang melibatkan atlet-atlet kebanggaan Indonesia, serta cerita inspiratif dari perjuangan atlet muda di berbagai cabang olahraga.

iNews Sport hadir bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mengangkat nilai-nilai positif dalam dunia olahraga. Program ini ingin menunjukkan bahwa olahraga mencerminkan semangat, kerja keras, dan rasa cinta terhadap tanah air. Lebih dari sekadar hiburan, olahraga adalah bagian penting dari pembangunan karakter dan jati diri bangsa.

Jangan Lewatkan iNews Sport setiap hari Senin hingga Jumat pukul 23.00 WIB, di iNews Premium Sports.

(Wikanto Arungbudoyo)

