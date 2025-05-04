Saksikan Program Terbaru iNews Sport, Update Olahraga Terbaik dan Terkini Mulai 5 Mei 2025!

SAKSIKAN program terbaru iNews Sport yang jadi tempat update olahraga terbaik dan terkini. Tayangkan ini bisa disaksikan di iNews Premium Sport mulai Senin, 5 Mei 2025.

iNews kembali menghadirkan gebrakan baru dalam dunia pemberitaan olahraga Tanah Air lewat program iNews Sport. Program ini menayangkan sajian update-update olahraga terbaik, terhangat, dan paling aktual baik dalam dan luar negeri.

Dipandu oleh dua jurnalis berpengalaman Renie Arumsari dan Anita Dewi, iNews Sport tak hanya sekadar menyampaikan berita, tetapi juga mengupas tuntas peristiwa-peristiwa penting dengan ulasan tajam, akurat, dan penuh wawasan. Gaya penyampaian yang lugas namun elegan akan memberikan pengalaman menonton yang informatif sekaligus menghibur bagi para pencinta olahraga di seluruh penjuru Indonesia.

Tak hanya fokus pada olahraga luar negeri, iNews Sport juga memberi ruang yang besar bagi perkembangan olahraga nasional. Mulai dari Liga 1, turnamen bulu tangkis dunia yang diikuti atlet Indonesia, hingga potret perjuangan atlet muda.

Semuanya dikemas secara menarik dan inspiratif. Program ini ingin membuktikan bahwa olahraga bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang dedikasi, semangat juang, dan kebanggaan bangsa.

Jangan lewatkan sajian olahraga terbaik, iNews Sport mulai 5 Mei 2025 hadir setiap Senin-Jumat pukul 23.00 WIB, hanya di iNews Premium Sports.

(Djanti Virantika)