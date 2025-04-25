Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Berlawanan dengan Prediksi, Francesco Bagnaia Sebut Hadirnya Marc Marquez Tak Bikin Garasi Ducati Penuh Intrik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |02:45 WIB
Francesco Bagnaia mengungkap fakta yang berlawanan dengan prediksi mengenai kondisi garasi tim Ducati Lenovo (Foto: Ducati Corse)
FRANCESCO Bagnaia mengungkap fakta yang berlawanan dengan prediksi mengenai kondisi garasi tim Ducati Lenovo. Hadirnya Marc Marquez tak serta merta membuat internal tim penuh intrik.

Marquez promosi ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk mengarungi MotoGP 2025. The Baby Alien langsung tampil dominan dengan meraih tiga kemenangan dari empat balapan pertama.

1. Tersenyum Lebar

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama pasangan (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama pasangan (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Performa gemilang Marquez itu jelas membuat para petinggi Ducati tersenyum lebar. Namun di lain sisi, Bagnaia justru baru meraih satu kemenangan. Itu jelas bukan situasi yang baik bagi Pecco.

Hal tersebut juga diyakini membuat situasi garasi Ducati penuh huru-hara. Banyak spekulasi menyebut tim berkelir merah itu sekarang lebih condong kepada Marquez. Akan tetapi, Bagnaia membantahnya.

“(Suasana di tim) Masih sangat baik. Saya pikir saat ini belum waktunya (terjadi ketegangan),” kata Bagnaia, dilansir dari Crash, Jumat (25/4/2025).

2. Fakta Sebaliknya

Bagnaia mengungkap fakta sebaliknya. Murid Valentino Rossi tersebut mengungkapkan suasana tim saat ini sangat baik. Ia mengakui Marquez beradaptasi sangat baik dengan motornya.

“Saya rasa kami sedang menjalankan kerja tim yang baik. Kami selalu berdiskusi bagaimana cara berkembang selama akhir pekan balapan,” papar Bagnaia.

 

Halaman:
1 2
