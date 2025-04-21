3 Atlet Bulutangkis Top Dunia yang Kena Kasus Doping, Nomor 1 Eks Tunggal Putri Nomor 1 Dunia!

3 atlet bulutangkis top dunia yang kena kasus doping menarik diulas. Salah satunya ada eks tunggal putri nomor 1 dunia.

Ya, kasus doping pernah menyeret sejumlah atlet, termasuk pebulutangkis top dunia. Kabar ini tentunya jadi sorotan publik dunia. Lantas, siapa saja pebulutangkis itu?

Berikut 3 atlet bulutangkis top dunia yang kena kasus doping:

3. Sigit Budiarto

Salah satu atlet bulutangkis top dunia yang kena kasus doping Sigit Budiarto. Pebulutangkis kebangaan Indonesia itu kena kasus doping pada 1998.

Akibatnya, Sigit Budiarto dilarang bermain selama 12 bulan lamanya. Akan tetapi, terlepas dari kasus doping itu, Sigit Budiarto tetap dikenang sebagai legenda bulutangkis Tanah Air.

2. Lee Chong Wei

Kemudian, ada Lee Chong Wei. Legenda buluntangkis Malaysia ini terkena kasus doping pada 2015. Kabar ini jadi gempar karena terjadi kala karier pemain spesialis tunggal putra itu sedang melaju pesat.

Lee Chong Wei masuk jajaran pebulutangkis dunia yang sulit dikalahkan. Sayangnya, kasus doping itu membuat namanya tercoret hingga dikenai sanksi larang bertanding oleh Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) selama 8 bulan.