Jadwal Siaran Langsung Final Four Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Electric PLN vs Popsivo Polwan, Surabaya Samator vs LavAni

Yolla Yuliana bersama Shella Bernadetha bermain untuk Jakarta Popsivo Polwan. (Foto: Instagram/yollayuliana1515)

JADWAL siaran langsung final four Proliga 2025 hari ini, Minggu (20/4/2025) menyajikan dua pertandingan menarik. Pertama ada Jakarta Electric PLN vs Jakarta Popsivo Polwan, lalu yang kedua ada Surabaya Samator vs LavAni.

1. Jakarta Electric PLN vs Jakarta Popsivo Polwan

Hari ini merupakan hari keempat dari seri pertama final four Proliga 2025. Dalam hari terakhir seri pertama final four Proliga 2025 itu, Jakarta Electric PLN bakal diadu dengan Popsivo Polwan.

Bagi Jakarta Electric PLN, laga melawan Popsivo Polwan begitu krusial. Sebab pada laga perdananya melawan Jakarta Pertamina Enduro, mereka menelan kekalahan.

Sehingga kini Electric PLN berada di dasar klasemen dengan satu kekalahan. Tentu agar bisa bersaing memperebutkan gelar juara, maka Electric PLN wajib bangkit saat melawan Popsivo Polwan.

Di sisi lain, Popsivo Polwan siap mengincar kemenangan kedua mereka di final four Proliga 2025. Pada laga pertama melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Popsivo Polwan sukses merebut kemenangan dengan skor 3-1.

Jakarta Popsivo Polwan di Proliga 2025. (Foto: Instagram/popsivopolwan)

Hasil itu membuat Popsivo Polwan berada di urutan kedua di klasemen sementara final four Proliga 2025 putri.

2. Surabaya Samator vs LavAni

Surabaya Samator senasib dengan Jakarta Electric PLN, yakni sama-sama sudah menelan satu kekalahan. Karena itu, Surabaya Samator akan bermain maksimal saat melawan Jakarta LavAni nanti malam.