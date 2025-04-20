Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Rekap Hasil Final Four Proliga 2025 Sabtu 19 April: Gresik Petrokimia dan Palembang Bank Sumsel Babel Kompak Menang

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |00:01 WIB
Rekap Hasil Final Four Proliga 2025 Sabtu 19 April: Gresik Petrokimia dan Palembang Bank Sumsel Babel Kompak Menang
Simak rekap hasil Final Four Proliga 2025 yang berlangsung Sabtu 19 April di mana Gresik Petrokimia menang (Foto: Instagram/@petrovoli_)
A
A
A

KEDIRI – Hasil Final Four Proliga 2025 yang berlangsung di GOR Jayabaya, Kediri, Jawa Timur, Sabtu 19 April, sudah diketahui. Gresik Petrokimia dan Palembang Bank Sumsel Babel sukses meraih kemenangan.

Gresik Petrokimia mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro di kategori putri. Sedangkan, Palembang Bank Sumsel Babel menang atas Jakarta Bhayangkara di kategori putra.

1. Sengit

Gresik Petrokimia vs Jakarta Pertamina Enduro (Foto: Instagram/@jpevolley)
Gresik Petrokimia vs Jakarta Pertamina Enduro (Foto: Instagram/@jpevolley)

Laga Gresik Petrokimia vs Jakarta Pertamina Enduro sengit sejak awal. Saling balas poin terus terjadi hingga pertandingan di set kelima.

Namun, Gresik Petrokimia yang tampil solid akhirnya mampu merebut kemenangan. Ini merupakan kemenangan pertama The Bulls usai menelan kekalahan dari Jakarta Popsivo Polwan di laga perdana.

Pelatih Jeff Jiang merasa sangat senang dengan permainan timnya hari ini. Menurutnya, semua pemain tampil luar biasa dengan semangat dan permainan yang efektif.

“Semua passing-nya bagus, dan semua pemain hari ini tampil luar biasa,” kata Jiang dikutip dari rilis resmi Proliga 2025, Minggu (20/4/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/43/3138472/jakarta_bhayangkara_presisi-uqFt_large.jpg
Ini Kunci Sukses Bhayangkara Presisi Kalahkan Jakarta LavAni di Grand Final Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/43/3138276/surabaya_samator_rebut_peringkat_tiga_proliga_2025-kzEa_large.jpg
Kalahkan Palembang BSB, Surabaya Samator Amankan Peringkat Tiga Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138272/jakarta_bhayangkara_presisi-Qnax_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025: Kejutkan Jakarta Lavani, Bhayangkara Presisi Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138108/jakarta_lavani-4yAV_large.jpg
Jadwal Grand Final Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Lavani vs Jakarta Bhayangkara Presisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138094/jakarta_pertamina_enduro-NjEy_large.jpg
Daftar Penghargaan Proliga 2025 Putri: Junaida Santi Pemain Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/43/3138072/jakarta_pertamina_enduro_juara_proliga_2025_di_kategori_putri-JhNL_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025 Putri: Jakarta Pertamina Enduro Juara Usai Kalahkan Popsivo Polwan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement