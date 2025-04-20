Rekap Hasil Final Four Proliga 2025 Sabtu 19 April: Gresik Petrokimia dan Palembang Bank Sumsel Babel Kompak Menang

Simak rekap hasil Final Four Proliga 2025 yang berlangsung Sabtu 19 April di mana Gresik Petrokimia menang (Foto: Instagram/@petrovoli_)

KEDIRI – Hasil Final Four Proliga 2025 yang berlangsung di GOR Jayabaya, Kediri, Jawa Timur, Sabtu 19 April, sudah diketahui. Gresik Petrokimia dan Palembang Bank Sumsel Babel sukses meraih kemenangan.

Gresik Petrokimia mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro di kategori putri. Sedangkan, Palembang Bank Sumsel Babel menang atas Jakarta Bhayangkara di kategori putra.

1. Sengit

Gresik Petrokimia vs Jakarta Pertamina Enduro (Foto: Instagram/@jpevolley)

Laga Gresik Petrokimia vs Jakarta Pertamina Enduro sengit sejak awal. Saling balas poin terus terjadi hingga pertandingan di set kelima.

Namun, Gresik Petrokimia yang tampil solid akhirnya mampu merebut kemenangan. Ini merupakan kemenangan pertama The Bulls usai menelan kekalahan dari Jakarta Popsivo Polwan di laga perdana.

Pelatih Jeff Jiang merasa sangat senang dengan permainan timnya hari ini. Menurutnya, semua pemain tampil luar biasa dengan semangat dan permainan yang efektif.

“Semua passing-nya bagus, dan semua pemain hari ini tampil luar biasa,” kata Jiang dikutip dari rilis resmi Proliga 2025, Minggu (20/4/2025).