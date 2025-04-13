Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Live Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung Race MotoGP Qatar 2025: Siapa Bisa Hentikan Marc Marquez?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |15:40 WIB
Live Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung Race MotoGP Qatar 2025: Siapa Bisa Hentikan Marc Marquez?
Simak jadwal siaran langsung race MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)
A
A
A

LOSAIL – Live malam hari! Jadwal siaran langsung race MotoGP Qatar 2025 akan dibahas Okezone. Siapa bisa hentikan Marc Marquez?

Seri keempat MotoGP 2025 itu akan dihelat di Sirkuit Internasional Losail, Losail. Balapan dijadwalkan berlangsung Senin 14 April 2025 pukul 00.00 WIB sepanjang 22 putaran.

1. Marc Marquez

Marc Marquez dan Alex Marquez (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez dan Alex Marquez (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Tiga seri awal MotoGP 2025 menjadi panggung buat Marquez, setidaknya sampai Sprint Race GP Amerika Serikat. The Ant from Cervera mampu menjaga kesempurnaan dengan selalu meraih pole position dan kemenangan di Sprint Race.

Sayangnya, Marquez gagal memenangi balapan utama di Sirkuit COTA, Austin, dua pekan silam. Namun, kedigdayaan pembalap asal Spanyol itu ternyata berlanjut di Qatar!

2. Pole Position

Marquez kembali meraih pole position dan kemenangan di Sprint Race MotoGP Qatar 2025. Itu jadi start terdepan kedua sang pembalap di Losail sejak terakhir kali pada 2014!

Musim keduanya itu juga jadi satu-satunya kemenangan Marquez di kelas MotoGP di Qatar. Ia tentu sangat penasaran untuk mengejar kemenangan kedua di negeri kaya gas alam tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176906/marc_marquez-ZP3M_large.jpg
Kisah Sedih Marc Marquez, Berpotensi Akhiri Musim Lebih Cepat Usai Kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3177014/marc_marquez_bersama_gemma_pinto-fx8B_large.jpg
Detail Medis Cedera Marc Marquez: Alami Dislokasi Akromioklavikular, Absen hingga 16 Pekan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3177003/para_pembalap_motogp_2025-b3vM_large.jpg
Kenapa MotoGP 2026 Jadi Tahun Terakhir Pembalap Pakai Motor 1000cc?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176932/luca_marini_menatap_motogp_australia_2025_akhir_pekan_ini_dengan_optimisme_yang_tinggi-i4vq_large.jpg
Berkat Sirkuit Mandalika, Luca Marini Optimistis Tatap MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176854/francesco_bagnaia_dikenal_sebagai_murid_valentino_rossi_tapi_punya_hubungan_baik_dengan_marc_marquez-eTv9_large.jpg
Kisah Unik Francesco Bagnaia, Murid Valentino Rossi yang Akui Berhubungan Baik dengan Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176832/jadwal_motogp_australia_2025_akhir_pekan_ini_sudah_diketahui-xCLN_large.jpg
Jadwal MotoGP Australia 2025 Pekan Ini: Marc Marquez Absen, Siapa Pemenangnya?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement