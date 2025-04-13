Live Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung Race MotoGP Qatar 2025: Siapa Bisa Hentikan Marc Marquez?

LOSAIL – Live malam hari! Jadwal siaran langsung race MotoGP Qatar 2025 akan dibahas Okezone. Siapa bisa hentikan Marc Marquez?

Seri keempat MotoGP 2025 itu akan dihelat di Sirkuit Internasional Losail, Losail. Balapan dijadwalkan berlangsung Senin 14 April 2025 pukul 00.00 WIB sepanjang 22 putaran.

1. Marc Marquez

Tiga seri awal MotoGP 2025 menjadi panggung buat Marquez, setidaknya sampai Sprint Race GP Amerika Serikat. The Ant from Cervera mampu menjaga kesempurnaan dengan selalu meraih pole position dan kemenangan di Sprint Race.

Sayangnya, Marquez gagal memenangi balapan utama di Sirkuit COTA, Austin, dua pekan silam. Namun, kedigdayaan pembalap asal Spanyol itu ternyata berlanjut di Qatar!

2. Pole Position

Marquez kembali meraih pole position dan kemenangan di Sprint Race MotoGP Qatar 2025. Itu jadi start terdepan kedua sang pembalap di Losail sejak terakhir kali pada 2014!

Musim keduanya itu juga jadi satu-satunya kemenangan Marquez di kelas MotoGP di Qatar. Ia tentu sangat penasaran untuk mengejar kemenangan kedua di negeri kaya gas alam tersebut.