HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Badminton Asia Championships 2025: Leo Rolly/Bagas Maulana Tumbang, Wakil Indonesia Habis

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |21:12 WIB
Hasil Semifinal Badminton Asia Championships 2025: Leo Rolly/Bagas Maulana Tumbang, Wakil Indonesia Habis
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
A
A
A

NINGBO - Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, tumbang di tangan wakil China, Chen Bo Yang/Liu Yi di semifinal Badminton Asia Championships (BAC) 2025, pada Sabtu (12/4/2025) malam WIB. Leo/Bagas kalah dengan skor 21-13, 18-21, dan 12-21 usai berjuang selama 1 jam 3 menit.

Atas hasil tersebut, Leo/Bagas terhenti di babak empat besar dan gagal ke partai puncak BAC 2025. Itu berarti, tak ada wakil Indonesia yang bakal tampil di final turnamen tersebut.

Sebelumnya Indonesia juga memiliki Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta di semifinal, namun mereka juga gugur di tangan wakil Jepang, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Nongbo, China, Leo/Bagas langsung tancap gas dengan unggul 3-0 terlebih dahulu. Sayangnya, Chen/Liu mampu menyamakan kedudukan menjadi 3-3.

Leo/Bagas langsung tancap gas setelah skor imbang, mereka kembali unggul 7-3 dan kemudian menjadi 8-5. Interval gim pertama pun berakhir dengan skor 11-7 sementara.

Seusai jeda, Leo/Bagas kembali melanjutkan momentum apik dari sebelumnya dan langsung menjauh hingga skor 16-7. Pasangan China mencoba untuk mengejar, tetapi Leo/Bagas terus menjauh hingga 19-12.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

Keunggulan jauh itu mampu dipertahankan dengan nyaman oleh pasangan Indonesia hingga akhir. Alhasil, gim pertama pun diambil oleh Leo/Bagas dengan kemenangan 21-13.

Berbeda dari gim pertama, awal gim kedua berjalan lebih ketat dengan Chen/Liu yang terlebih dahulu unggul 2-0. Leo/Bagas kemudian membalikkan keadaan menjadi 6-4 yang sayangnya harus kembali imbang pada 7-7 dan 9-9.

Pasangan Indonesia itu bahkan harus tertinggal terlebih dulu dengan skor 9-11 pada interval gim kedua. Selepas rehat, Leo/Bagas makin tertinggal jauh dari pasangan tuan rumah dengan skor 11-14.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
