HOME SPORTS NETTING

Jadwal Semifinal Badminton Asia Championships 2025: Jafar/Felisha dan Leo/Bagas Siap Tempur Rebut Tiket Final!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |08:19 WIB
Jadwal Semifinal Badminton Asia Championships 2025: Jafar/Felisha dan Leo/Bagas Siap Tempur Rebut Tiket Final!
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL semifinal Badminton Asia Championships 2025 akan diulas Okezone. Ada 2 wakil Indonesia yang siap tempur berebut tiket final pada hari ini, di antaranya ada Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Ya, ajang Badminton Asia Championships 2025 berlanjut hari ini. Memasuki babak semifinal, ada sederet pertandingan seru yang akan digelar di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, China, pada Sabtu (12/4/2025) pukul 09.00 WIB.

1. Jafar/Felisha

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu beraksi di BAC 2025 (Foto: PBSI)

Penampilan wakil Indonesia di semifinal Badminton Asia Championships 2025 akan dibuka dengan aksi Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Mereka akan hadapi lawan berat di semifinal, yakni unggulan kedelapan asal Jepang, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito.

Ini akan jadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan. Jafar/Felisha sendiri baru jalani debut di Badminton Asia Championships pada tahun ini.

Tak ayal, pencapaian mereka menembus semifinal begitu fantastis. Kini, Jafar/Felisha tentunya diharapkan bisa lanjutkan tren positifnya hingga tembus babak final.

Andai lolos ke final, Jafar/Felisha akan hadapi lawan berat lainnya. Mereka berpotensi hadapi unggulan pertama asal China, Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin. Hal itu bisa terjadi jika Jiang/Wei mampu kalahkan unggulan kelima asal Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet di semifinal.

 

