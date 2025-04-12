Debut Langsung Tembus Semifinal Badminton Asia Championships 2025, Jafar/Felisha Tak Henti Bersyukur

NINGBO - Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu tidak menyangka bisa melangkahkan kaki ke semifinal Badminton Asia Championships 2025 (BAC 2025). Hasil ini sekaligus memastikan Jafar/Felisha akan membawa pulang medali dalam debutnya.

Jafar/Felisha memastikan tiket ke semifinal BAC 2025 usai menyingkirkan unggulan ketiga asal Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-11 di Ningbo Olympic Sports Centre, Ningbo, China, Jumat 11 April 2025.

1. Bersyukur

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu beraksi di BAC 2025 (Foto: PBSI)

Kemenangan tersebut membuat Jafar/Felisha merasa sangat bersyukur. Sebagai pasangan yang menjalani debut di BAC, mereka juga tidak menyangka bisa langsung menyegel medali di ajang setara BWF World Tour Super 1000 tersebut.

"Puji Tuhan, sangat bersyukur, tidak henti-hentinya karena hasil yang kami dapat mau menang ataupun kalah itu yang terbaik. Kami juga selalu mencoba yang terbaik," ucap Felisha dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (12/4/2025).

"Tidak menyangka bisa mendapat medali di laga debut, kami hanya mencoba melakukan yang terbaik di setiap pertandingan," imbuh Jafar.

2. Nothing to Lose

Pada laga kontra Goh/Lai, Jafar/Felisha mengaku tampil dengan nothing to lose. Namun, mereka juga menunjukkan penampilan apik dengan permainan agresif dan rapi.

"Hari ini kami bisa bermain dengan baik, dengan bersih, bisa mengontrol pertandingan dan strateginya. Tidak mudah tapi bukan berarti kami kalah. Kami mau terus maju," kata Felisha.