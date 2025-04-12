Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Debut Langsung Tembus Semifinal Badminton Asia Championships 2025, Jafar/Felisha Tak Henti Bersyukur

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |01:35 WIB
Debut Langsung Tembus Semifinal Badminton Asia Championships 2025, Jafar/Felisha Tak Henti Bersyukur
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu tidak menyangka bisa melangkahkan kaki ke semifinal Badminton Asia Championships 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

NINGBO - Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu tidak menyangka bisa melangkahkan kaki ke semifinal Badminton Asia Championships 2025 (BAC 2025). Hasil ini sekaligus memastikan Jafar/Felisha akan membawa pulang medali dalam debutnya.

Jafar/Felisha memastikan tiket ke semifinal BAC 2025 usai menyingkirkan unggulan ketiga asal Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-11 di Ningbo Olympic Sports Centre, Ningbo, China, Jumat 11 April 2025.

1. Bersyukur

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu beraksi di BAC 2025 (Foto: PBSI)
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu beraksi di BAC 2025 (Foto: PBSI)

Kemenangan tersebut membuat Jafar/Felisha merasa sangat bersyukur. Sebagai pasangan yang menjalani debut di BAC, mereka juga tidak menyangka bisa langsung menyegel medali di ajang setara BWF World Tour Super 1000 tersebut. 

"Puji Tuhan, sangat bersyukur, tidak henti-hentinya karena hasil yang kami dapat mau menang ataupun kalah itu yang terbaik. Kami juga selalu mencoba yang terbaik," ucap Felisha dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (12/4/2025).

"Tidak menyangka bisa mendapat medali di laga debut, kami hanya mencoba melakukan yang terbaik di setiap pertandingan," imbuh Jafar.

2. Nothing to Lose

Pada laga kontra Goh/Lai, Jafar/Felisha mengaku tampil dengan nothing to lose. Namun, mereka juga menunjukkan penampilan apik dengan permainan agresif dan rapi.

"Hari ini kami bisa bermain dengan baik, dengan bersih, bisa mengontrol pertandingan dan strateginya. Tidak mudah tapi bukan berarti kami kalah. Kami mau terus maju," kata Felisha.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/40/3132006/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-ho5K_large.jpg
Reaksi Leo Rolly Carnando Usai Ganda Putra Malaysia Asuhan Herry IP Juara di Badminton Asia Championships 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/40/3131470/jafar_hidayatullah_bersama_felisha_alberta-TX9W_large.jpg
Gagal ke Final, Jafar Hidayatullah/Felisha Albert Ungkap Penyesalan di Badminton Asia Championships 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/40/3131336/herry_ip_bersama_ganda_putra_malaysia_aaron_chia_dan_soh_wooi_yik-6Q01_large.jpg
Kisah Herry IP, Mantan Pelatih Bulu Tangkis Indonesia yang Langsung Beri Gelar Perdana untuk Ganda Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/40/3131140/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-GMwj_large.jpg
Update Ranking BWF Kelar Badminton Asia Championships 2025: 4 Ganda Putra Indonesia Masuk 10 Besar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/40/3130421/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-0BMT_large.jpg
Reaksi Leo/Bagas Gagal ke Final Badminton Asia Championships 2025: Akui Ketangguhan Lawan dan Syukuri Medali Perunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/40/3130286/jafar_hidayatullah_bersama_felisha_alberta-OSyY_large.JPG
Gagal ke Final Badminton Asia Championships 2025, Jafar Hidayatullah/Felisha Albert Tetap Bangga
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement