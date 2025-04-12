Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lolos Semifinal Badminton Asia Championships 2025, Leo/Bagas Akui Lebih Percaya Diri sejak All England

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |00:20 WIB
Lolos Semifinal Badminton Asia Championships 2025, Leo/Bagas Akui Lebih Percaya Diri sejak All England
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana tampil apik di perempatfinal Badminton Asia Championships 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

NINGBO – Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana tampil apik di perempatfinal Badminton Asia Championships 2025 hingga sukses menembus empat besar. Menurut mereka, itu tidak terlepas dari kesuksesan menjadi runner up All England 2025.

Leo/Bagas sukses memenangi laga kontra Liu Kuang Heng/Yang Po Han dengan skor 21-16 dan 21-17 di Ningbo Olympic Sports Centre, Ningbo, China, Jumat 11 April 2025 sore WIB. Kemenangan tersebut mengantarkan mereka lolos ke semifinal BAC 2025.

1. Performa Terbaik

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

Pencapaian ini pun disyukuri oleh Leo/Bagas. Secara permainan mereka mengaku menunjukkan performa terbaik dengan mode bertahan lalu melakukan serangan balik. 

"Alhamdulillah bisa melaju ke babak semifinal," ungkap Leo dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (12/4/2025).

"Kami tadi tetap fokus satu poin demi satu poin lalu kami berani ketika sedang bertahan langsung cepat-cepat berubah ke mode balik menyerang," lanjut pemain asal klub PB Djarum itu.

2. Empuk

Selain itu, Bagas mengakui Leo bermain cukup baik di depan net pada laga tersebut. Sebagai pemain belakang, ia mengaku mendapatkan bola serangan yang empuk untuk melancarkan smash.

 

