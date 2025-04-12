Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Qatar 2025: Marc Marquez Jadi yang Tercepat, sang Adik Posisi Ke-2

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |19:50 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Qatar 2025: Marc Marquez Jadi yang Tercepat, sang Adik Posisi Ke-2
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
DOHA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez berhasil jadi yang tercepat di sesi latihan bebas 2 (FP2) MotoGP Qatar 2025. Rider asal Spanyol itu mampu jadi yang tercepat usai membukukan waktu 1 menit 51,877 detik.

Sang adik, Alex Marquez (Gresini Ducati) mengekor di belakangnya dengan waktu 0,232 detik lebih lambat. Sementara itu, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Jorge Martin tak masuk dalam sepuluh besar dengan masing-masing menempati posisi 11 dan 16.

Jalannya Sesi Latihan Bebas 2

Para pembalap MotoGP melangsungkan sesi FP2 di Sirkuit Internasional Lusail, Doha, Qatar, Sabtu (12/4/2025) malam WIB. Itu menjadi sesi terakhir sebelum melangsungkan sesi kualifikasi.

Sesi baru berjalan selama sekitar lima menit, bendera kuning langsung berkibar karena Alex Marquez (Gresini Ducati) terjatuh dari motornya di tikungan 15. Johann Zarco untuk sementara mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 52,825 detik.

Marc Marquez (Ducati Lenovo) yang waktunya sempat tka tercatat pada saat bendera kuning berkibar, akhirnya mencatatkan waktu tercepat sementara dengan 1 menit 52,256 detik. Pedro Acosta (Red Bull KTM) juga tampil menunjukkan kecepatannya sejak awal sesi.

Melesat cepat, Marquez sempat nyaris terjatuh di tikungan 3 setelah dirinya sedikit kehilangan keseimbangan. Namun, mantan pembalap Repsol Honda itu mampu menjaga motornya tetap seimbang dan melanjutkan sesi.

Marc Marquez melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Hingga pertengahan sesi FP2 MotoGP Qatar 2025, Marquez masih tercatat dengan waktu tercepat, diikuti oleh Acosta dan kemudian Johann Zarco (LCR Honda) di posisi ketiga sementara. Rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, masih belum menemukan waktu optimalnya.

Lima menit tersisa, adik kandung Marquez, Alex Marquez, melesat dan mencatatkan waktu tercepat kedua di belakang sang kakak. pedro Acosta terlempar dari tiga besar sementara dan Zarco masih menjaga posisi ketiga.

Dua menit setelah itu, Alex Marquez langsung tancap gas dan akhirnya mampu mengkudeta posisi teratas yang diisi Marc Marquez. Alex Marquez mencatatkan waktu 1 menit 52,109 detik, lebih cepatn 0,147 detik dari sang kakak.

 


