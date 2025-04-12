Gagal Bersinar di FP1 dan Sesi Latihan MotoGP Qatar 2025, Ini Respons Jorge Martin

DOHA – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin akhirnya merasakan juga latihan bebas (FP1) dan sesi latihan MotoGP Qatar 2025 usai absen sejak balapan perdana tahun ini. Meski gagal bersinar, Martin tetap senang dan merasa perlu waktu untuk kembali ke performa terbaiknya.

Sebagaimana diketahui, Martin sebelumnya harus menepi karena cedera parah yang dideritanya. Martinator -julukan Jorge Martin- juga mengalami insiden pada tes pramusim di Sirkuit Sepang, dan saat latihan sebelum seri pertama MotoGP Thailand 2025.

1. Comeback di Qatar

Cedera itu memaksa sang juara bertahan absen dari tiga seri balapan pertama di Thailand, Argentina, dan Amerika Serikat. Kini, Martin sudah siap untuk menatap seri balapan keempat di Sirkuit Losail, Doha, Qatar yang berlangsung pada 11 – 14 April 2025.

Martin pun sudah melakoni sesi latihan bebas pertama serta practice di MotoGP Qatar 2025. Pada FP1 dan practice, pembalap asal Spanyol itu duduk di peringkat ke-20 secara hitungan waktu terbaiknya.

Walau tak berhasil masuk ke zona 10 besar, Martin merasa cukup puas dengan perolehan waktunya. Dia mengaku masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah cedera cukup parah yang dideritanya.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

“Saya perlu meluangkan waktu untuk kembali ke kecepatan itu dan kembali ke sisi fisik itu karena sekarang ini seperti hari pertama Malaysia (uji coba) bagi saya. Jadi, saya perlu meluangkan waktu dan bersikap tenang,” kata Martin dilansir dari Crash, Sabtu (12/4/2025).

“Saya pikir itu lebih baik dari yang diharapkan. Saya pikir di lap pertama saya sudah menyentuh (tanah) dengan siku ke bawah dan gaya saya, saya tidak kehilangan gaya. Jadi, saya senang dengan itu,” sambungnya.