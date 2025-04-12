Live Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung Sprint Race MotoGP Qatar 2025

JADWAL siaran langsung sprint race MotoGP Qatar 2025 akan diulas Okezone. Akankah Marc Marquez keluar sebagai pemenang?

Ya, MotoGP Qatar 2025 berlanjut hari ini. Ada sejumlah sesi seru yang akan digelar, termasuk sprint race. Sesi ini akan berlangsung di Sirkuit Lusai, Qatar, pada Minggu, 13 April 2025 pukul 00.00 WIB.

1. Marc Marquez Kesulitan

Jelang balapan itu, perhatian tertuju kepada pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Dia mengaku cukup sulit menang dalam MotoGP Qatar 2025. Pasalnya, dia tidak menguasai Sirkuit Lusail, Doha

Dalam free practice 1 (FP1) MotoGP Qatar 2025, Jumat 11 April 2025malam WIB, Marc Marquez sebenarnya menjadi yang tercepat. Dia mencatatkan waktu 1 menit 52,288 detik.

Marc Marquez mengatakan Sirkuit Lusail selalu menantang buatnya. Jadi, dia akan berusaha meraih hasil maksimal dengan kerja kerasnya dalam balapan nanti.

"Itu adalah salah satu sirkuit yang sulit bagi saya. Bagi saya, berada di podium di sini sudah merupakan hasil yang sangat bagus," kata Marc Marquez dilansir dari Motosan, Sabtu (12/3/2025).

"Sesi pertama adalah yang paling mengejutkan, tetapi saya punya firasat tentang itu. Setiap kali ada sedikit cengkeraman di lintasan, saya merasa lebih nyaman dibanding yang lain," tambahnya.