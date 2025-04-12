Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Live Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung Sprint Race MotoGP Qatar 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |12:09 WIB
Live Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung Sprint Race MotoGP Qatar 2025
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
A
A
A

JADWAL siaran langsung sprint race MotoGP Qatar 2025 akan diulas Okezone. Akankah Marc Marquez keluar sebagai pemenang?

Ya, MotoGP Qatar 2025 berlanjut hari ini. Ada sejumlah sesi seru yang akan digelar, termasuk sprint race. Sesi ini akan berlangsung di Sirkuit Lusai, Qatar, pada Minggu, 13 April 2025 pukul 00.00 WIB.

Marc Marquez melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

1. Marc Marquez Kesulitan

Jelang balapan itu, perhatian tertuju kepada pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Dia mengaku cukup sulit menang dalam MotoGP Qatar 2025. Pasalnya, dia tidak menguasai Sirkuit Lusail, Doha

Dalam free practice 1 (FP1) MotoGP Qatar 2025, Jumat 11 April 2025malam WIB, Marc Marquez sebenarnya menjadi yang tercepat. Dia mencatatkan waktu 1 menit 52,288 detik.

Marc Marquez mengatakan Sirkuit Lusail selalu menantang buatnya. Jadi, dia akan berusaha meraih hasil maksimal dengan kerja kerasnya dalam balapan nanti.

"Itu adalah salah satu sirkuit yang sulit bagi saya. Bagi saya, berada di podium di sini sudah merupakan hasil yang sangat bagus," kata Marc Marquez dilansir dari Motosan, Sabtu (12/3/2025).

"Sesi pertama adalah yang paling mengejutkan, tetapi saya punya firasat tentang itu. Setiap kali ada sedikit cengkeraman di lintasan, saya merasa lebih nyaman dibanding yang lain," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176932/luca_marini_menatap_motogp_australia_2025_akhir_pekan_ini_dengan_optimisme_yang_tinggi-i4vq_large.jpg
Berkat Sirkuit Mandalika, Luca Marini Optimistis Tatap MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176854/francesco_bagnaia_dikenal_sebagai_murid_valentino_rossi_tapi_punya_hubungan_baik_dengan_marc_marquez-eTv9_large.jpg
Kisah Unik Francesco Bagnaia, Murid Valentino Rossi yang Akui Berhubungan Baik dengan Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176832/jadwal_motogp_australia_2025_akhir_pekan_ini_sudah_diketahui-xCLN_large.jpg
Jadwal MotoGP Australia 2025 Pekan Ini: Marc Marquez Absen, Siapa Pemenangnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176672/marc_marquez_bersama_gemma_pinto-fPSa_large.jpg
Kisah Romantis Marc Marquez, Tetap Bahagia Setelah Operasi Berkat Dukungan Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176622/pol_espargaro-Tung_large.jpg
Resmi Gantikan Maverick Vinales, Pol Espargaro Bertekad Berikan yang Terbaik di MotoGP Australia dan Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176619/marc_marquez-IgUl_large.jpg
Marc Marquez Wajib Waspada, 2 Pembalap Ini Diprediksi Jadi Pesaing Utama di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement