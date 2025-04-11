Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Perempatfinal Badminton Asia Championships 2025: 2 Melaju, 5 Terhenti

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |22:15 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Perempatfinal Badminton Asia Championships 2025: 2 Melaju, 5 Terhenti
Simak hasil lengkap wakil Indonesia di perempatfinal Badminton Asia Championships 2025 (Foto: PBSI)
BERIKUT hasil lengkap wakil Indonesia di perempatfinal Badminton Asia Championships 2025 (BAC 2025). Dari tujuh pemain, hanya dua yang berhasil melaju ke babak selanjutnya alias semifinal.

Seluruh rangkaian pertandingan digelar di Ningbo Olympic Sports Centre, Ningbo, China, Jumat (11/4/2025) pagi hingga malam WIB. Indonesia kini menyisakan dua wakil saja di empat besar BAC 2025.

1. Lolos

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu beraksi di BAC 2025 (Foto: PBSI)
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu beraksi di BAC 2025 (Foto: PBSI)

Wakil pertama yang lolos ke babak semifinal adalah Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Pemain debutan ini mampu mengalahkan Goh Soon Huat/Lai Shevon Jamie dengan skor 21-15 dan 21-11.

Pemain kedua yang melaju adalah Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. Ganda putra Indonesia ini mengalahkan Liu Kuang Heng/Yang Po Han 21-16 dan 21-17.

2 Tersingkir

Sementara itu, wakil Indonesia yang tersingkir diawali oleh Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Ganda campuran Pelatnas PBSI itu tumbang di tangan Jiang Zen Bang/Wei Ya Xin 4-21 dan 15-21.

Kemudian, Jonatan Christie gagal mempertahankan gelar juaranya. Tunggal putra Indonesia itu ditekuk Lu Guang Zhu dua gim langsung dengan skor identik 13-21 dan 13-21.

 

