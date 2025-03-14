Marc Marquez Teringat Kenangan Pahit 8 Tahun Lalu Jelang MotoGP Argentina 2025

TERMAS DE RIO HONDO – Marc Marquez rupanya masih teringat dengan kenangan pahit pada 2017 jelang MotoGP Argentina 2025. Kala itu, ia gagal menang kendati sedang memimpin balapan.

Seri kedua MotoGP 2025 digelar akhir pekan ini. Perlombaan tersebut berlangsung di Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo, Termas de Rio Hondo, pada 14-17 Maret dini hari WIB.

1. Terbanyak

Marc Marquez melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Thailand (Foto: MotoGP)

Marquez memasuki pekan balapan ini dengan modal positif. Ia meraih kemenangan dengan dominan pada seri perdana, MotoGP Thailand 2025, usai mencetak pole position serta memenangi Sprint Race dan balapan.

Kemudian, rekornya di Termas de Rio Hondo juga sangat apik. Marquez merupakan pengoleksi pole position terbanyak dengan lima kali serta tiga kali menang di Negeri Tango.

2. Pahit

Namun, si Semut dari Cervera ternyata lebih mengingat momen pahit di Argentina ketimbang manis. Ia mengaku masih terbayang dengan kegagalan meraih kemenangan pada MotoGP Argentina 2017 ketika sedang memimpin dengan nyaman.

"Ya, itu salah satu sirkuit yang saya kuasai, tetapi itu juga salah satu sirkuit tempat saya pernah jatuh (di tikungan 2) saat memimpin," kata Marquez, melansir dari Motorsport Espana, Jumat (14/3/2025).