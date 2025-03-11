Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dampingi Sabar/Reza di All England 2025, Hendra Setiawan Cari Pengalaman Jadi Pelatih

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |10:39 WIB
Dampingi Sabar/Reza di All England 2025, Hendra Setiawan Cari Pengalaman Jadi Pelatih
Hendra Setiawan punya misi tersendiri mendampingi Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani di All England 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM – Hendra Setiawan punya misi tersendiri mendampingi Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani di All England 2025. Ia ingin mencari pengalaman sebagai pelatih.

Seperti diketahui, Hendra sudah resmi pensiun usai Indonesia Masters 2025 Januari silam. Beberapa waktu kemudian, ia justru berada di Kota Birmingham, tuan rumah All England.

1. Tidak Mudah

Hendra Setiawan jadi pelatih di All England 2025 (Foto: PBSI)
Hendra Setiawan jadi pelatih di All England 2025 (Foto: PBSI)

Ternyata Hendra datang untuk mendampingi Sabar/Reza sebagai pelatih. Ia mengaku siap mengantarkan pasangan non-pelatnas PBSI itu untuk berprestasi di All England 2025.

Hendra sadar betul tugasnya tidak akan mudah. Meski begitu, saat masih aktif bermain, ia sempat dalam beberapa kesempatan mendampingi junior-juniornya di bangku pelatih. 

"Ini sebagai bagian dari cari pengalaman juga untuk saya,” kata Hendra, dalam keterangan resmi PBSI, Selasa (11/3/2025).

“Saat jadi pemain dulu sempat beberapa kali tapi itu berbeda. Sekarang benar-benar jadi pelatih," imbuh pria berusia 40 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
