Jadwal Wakil Indonesia di All England 2025 Hari Ini: Termasuk Jonatan Christie, 6 Pemain Siap Berlaga!

Jadwal wakil Indonesia di All England 2025 hari ini menampilkan Jonatan Christie (Foto: PBSI)

JADWAL wakil Indonesia di All England 2025 hari ini akan dibahas Okezone. Termasuk Jonatan Christie, ada enam pemain yang siap tampil.

All England 2025 akan bergulir di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, 11-16 Maret. Sebanyak 11 wakil Indonesia akan tampil di berbagai sektor.

1. Hari Pertama

Logo All England (Foto: All England)

Namun, di hari pertama ini, hanya ada enam pemain yang siap berlaga. Mereka adalah Jonatan dan Chico Aura Dwi Wardoyo di tunggal putra dan Putri Kusuma Wardani di tunggal putri.

Dari sektor ganda, ada Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin di putra serta Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi di putri. Mereka dijadwalkan tampil di lapangan yang berbeda-beda.

2. Berat

Laga berat harus dijalani beberapa wakil Indonesia di hari pertama ini. Chico misalnya, sudah harus langsung berhadapan dengan unggulan pertama Shi Yu Qi!

Hal serupa juga menimpa pasangan Fikri/Daniel. Sebab, mereka akan berhadapan dengan unggulan pertama ganda putra yakni Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.