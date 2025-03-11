Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di All England 2025 Hari Ini: Termasuk Jonatan Christie, 6 Pemain Siap Berlaga!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |07:12 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di All England 2025 Hari Ini: Termasuk Jonatan Christie, 6 Pemain Siap Berlaga!
Jadwal wakil Indonesia di All England 2025 hari ini menampilkan Jonatan Christie (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL wakil Indonesia di All England 2025 hari ini akan dibahas Okezone. Termasuk Jonatan Christie, ada enam pemain yang siap tampil.

All England 2025 akan bergulir di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, 11-16 Maret. Sebanyak 11 wakil Indonesia akan tampil di berbagai sektor.

1. Hari Pertama

Logo All England (Foto: All England)
Logo All England (Foto: All England)

Namun, di hari pertama ini, hanya ada enam pemain yang siap berlaga. Mereka adalah Jonatan dan Chico Aura Dwi Wardoyo di tunggal putra dan Putri Kusuma Wardani di tunggal putri.

Dari sektor ganda, ada Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin di putra serta Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi di putri. Mereka dijadwalkan tampil di lapangan yang berbeda-beda.

2. Berat

Laga berat harus dijalani beberapa wakil Indonesia di hari pertama ini. Chico misalnya, sudah harus langsung berhadapan dengan unggulan pertama Shi Yu Qi!

Hal serupa juga menimpa pasangan Fikri/Daniel. Sebab, mereka akan berhadapan dengan unggulan pertama ganda putra yakni Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123601/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-rl6o_large.jpg
Kisah Leo Rolly/Bagas Maulana yang Gagal Lanjutkan Tradisi Juara Ganda Putra Indonesia di All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123748/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-KLfY_large.jpg
Update Ranking BWF Kelar All England 2025: Leo Rolly/Bagas Maulana Melesat Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123718/an_se_young-7TE2_large.jpg
Kisah An Se Young, Bocah Korsel yang Akui Dirinya sebagai Ratu Bulutangkis Dunia Usai Juara All England 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123327/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-H1XV_large.jpg
Indonesia 0 Gelar di All England 2025, PBSI Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123272/kim_won_ho_dan_seo_seung_jae_juara_all_england_2025-PkWd_large.jpg
2 Negara Peraih Gelar Juara Terbanyak di All England 2025, Nomor 1 Bikin Indonesia Meringis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123221/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-Hrxl_large.jpg
Alasan Leo Rolly/Bagas Maulana Gagal Kalahkan Wakil Korea Selatan di Final All England 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement