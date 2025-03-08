Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Mualaf yang Ramaikan Ramadhan Tahun Ini, Nomor 1 Ragnar Oratmangoen

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |03:30 WIB
5 Atlet Mualaf yang Ramaikan Ramadhan Tahun Ini, Nomor 1 Ragnar Oratmangoen
Christian Rontini termasuk lima atlet mualaf yang ikut ramaikan Ramadhan 2025 (Foto: Instagram/@christian_rontini18)
A
A
A

BERIKUT lima atlet mualaf yang ramaikan Ramadhan tahun ini. Salah satunya adalah pesepakbola Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen.

Umat Islam tengah menjalankan ibadah puasa di Bulan Suci Ramadhan. Tak terkecuali para atlet mualaf yang mungkin baru mulai berpuasa dalam beberapa tahun belakangan.

Kakbah. (Foto: Istimewa/Kemenag.go.id)

Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Atlet Mualaf yang Ramaikan Ramadhan Tahun Ini

5. Diego Michiels

Diego Michiels. (Foto: Instagram @diegomichiels24)

Pesepakbola satu ini masuk Islam pada 2013. Sejak itu, ia mengubah namanya menjadi Diego Muhammad bin Robbie Michiels.

Pemain Borneo FC ini termasuk sosok yang taat beribadah. Diego tetap menjalankan ibadah puasa di tengah kesibukan sebagai pesepakbola.

4. Kyrie Irving

Kisah mualaf Kyrie Irving bintang basket NBA. (Foto: Istimewa/Kentucky Sports Radio)

Pebasket NBA ini mengejutkan dunia ketika mengumumkan menjadi seorang mualaf pada 2021. Irving mengaku sudah cukup lama mengenal Islam sebelum akhirnya resmi memeluk agama tersebut.

Sejak itu, pebasket yang kini tampil untuk Dallas Mavericks tersebut sangat rajin menjalankan ibadah puasa. Irving tetap berpuasa bahkan ketika aktivitas pertandingan sedang padat.

 

Halaman:
1 2 3
