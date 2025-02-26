Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klik di Sini! Link Live Streaming MotoGP Thailand 2025 Pekan Ini di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |14:18 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming MotoGP Thailand 2025 Pekan Ini di Vision+
Saksikan MotoGP Thailand 2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

LINK live streaming MotoGP Thailand 2025 pekan ini di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. MotoGP Thailand 2025 sendiri akan jadi seri perdana pada musim ini.

Ya, seri pembuka MotoGP 2025 akan digelar di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, pada akhir pekan ini, mulai Jumat 28 Februari 2025 hingga Minggu 2 Februari 2025. Streaming MotoGP Thailand 2025 dengan klik di sini.

Para pembalap MotoGP 2025. (FOto: MotoGP)

Jorge Martin Absen

Sayangnya, juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martín, dipastikan absen pada seri pembuka ini. Dia digantikan oleh Lorenzo Savadori, akibat cedera serius yang dialaminya saat latihan.

Jorge Martin mengalami beberapa patah tulang di tangan dan kaki kirinya. Dia yang memerlukan operasi dan masa pemulihan.

Berikut Jadwal MotoGP Thailand 2025 di Vision+:

Jumat, 28 Februari 2025

08.55 WIB: Moto3 – Free practice 1

09.40 WIB: Moto2 – Free practice 1

10.30 WIB: MotoGP – Free practice 1

13.10 WIB: Moto3 – Free practice

13.55 WIB: Moto2 – Free practice

14.50 WIB: MotoGP – Free practice

Sabtu, 1 Maret 2025

08.35 WIB: Moto3 – Free practice 2

09.10 WIB: Moto2 – Free practice 2

09.45 WIB: MotoGP – Free practice 2

10.20 WIB: MotoGP – Kualifikasi 1 & 2

12.45 WIB: Moto3 – Kualifikasi 1 & 2

13.45 WIB: Moto2 – Kualifikasi 1 & 2

14.45 WIB: MotoGP – Sprint Race

Minggu, 2 Maret 2025

10.35 WIB: MotoGP – Pemanasan & Rider Fans Parade

11.45 WIB: Moto3 – Balapan

13.10 WIB: Moto2 – Balapan

14.25 WIB: MotoGP – Balapan Utama

 

