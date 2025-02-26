LINK live streaming MotoGP Thailand 2025 pekan ini di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. MotoGP Thailand 2025 sendiri akan jadi seri perdana pada musim ini.
Ya, seri pembuka MotoGP 2025 akan digelar di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, pada akhir pekan ini, mulai Jumat 28 Februari 2025 hingga Minggu 2 Februari 2025. Streaming MotoGP Thailand 2025 dengan klik di sini.
Sayangnya, juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martín, dipastikan absen pada seri pembuka ini. Dia digantikan oleh Lorenzo Savadori, akibat cedera serius yang dialaminya saat latihan.
Jorge Martin mengalami beberapa patah tulang di tangan dan kaki kirinya. Dia yang memerlukan operasi dan masa pemulihan.
Jumat, 28 Februari 2025
08.55 WIB: Moto3 – Free practice 1
09.40 WIB: Moto2 – Free practice 1
10.30 WIB: MotoGP – Free practice 1
13.10 WIB: Moto3 – Free practice
13.55 WIB: Moto2 – Free practice
14.50 WIB: MotoGP – Free practice
Sabtu, 1 Maret 2025
08.35 WIB: Moto3 – Free practice 2
09.10 WIB: Moto2 – Free practice 2
09.45 WIB: MotoGP – Free practice 2
10.20 WIB: MotoGP – Kualifikasi 1 & 2
12.45 WIB: Moto3 – Kualifikasi 1 & 2
13.45 WIB: Moto2 – Kualifikasi 1 & 2
14.45 WIB: MotoGP – Sprint Race
Minggu, 2 Maret 2025
10.35 WIB: MotoGP – Pemanasan & Rider Fans Parade
11.45 WIB: Moto3 – Balapan
13.10 WIB: Moto2 – Balapan
14.25 WIB: MotoGP – Balapan Utama