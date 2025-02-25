Wow Wajib Nonton! Ada Ronaldinho di Iklan Terbaru Shopee

Okezone - Bagi pecinta sepak bola nama Ronaldinho sudah tidak asing lagi bukan? Ya, Ronaldinho, atau nama lengkapnya Ronaldo de Assis Moreira, adalah mantan pemain sepak bola profesional asal Brasil. Lahir pada 21 Maret 1980, ia dikenal sebagai pemain bola terbaik dan pernah memenangkan dua penghargaan bergengsi, FIFA World Player of the Year dan satu Ballon d'Or. Lama tidak terlihat sejak pensiun sebagai atlet di tahun 2018 lalu, baru-baru ini Ronaldinho kembali menarik perhatian publik melalui iklan terbaru Shopee.

Publik kembali dihebohkan dengan kemunculan Ronaldinho di iklan terbaru Shopee yang diunggah di akun Instagram @shopee_id pada 24 Februari 2025 malam lalu. Dalam iklan ini, Ronaldinho menampilkan dansa samba yang merupakan selebrasi gol ikonik nya dengan balutan pakaian bola berwarna oranye khas Shopee.



Unggahan ini pun langsung mencuri perhatian. Tentunya netizen langsung ramai-ramai mengomentari dan menyambut dengan meriah kolaborasi ikon sepak bola dunia ini bersama Shopee.

“Wow udah lama gak lihat selebrasi gol Ronaldinho, makasih Shopee! ❤” “Legend ????⚽????????????”

“MANTAP cuma Shopee yg bisa bikin CR7 & skrg Ronaldinho joget ????????????”