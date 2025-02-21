Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Final Putra POBSI Pool Men & Women 2025: Jefry Zen Juara!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |21:06 WIB
Hasil Final Putra POBSI Pool Men & Women 2025: Jefry Zen Juara!
Jefry Zen sukses menjadi juara POBSI Pool Men & Women 2025 (Foto: Instagram/@jefryzen_)
JAKARTA – Jefry Zen berhasil mengamankan gelar juara POBSI Pool Men & Women 2025 Seri 1 Jakarta. Atlet asal klub Mantra Jakarta itu sukses mengalahkan Irwanto.

Duel keduanya berlangsung di Pro Biliard Center (PBC), Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Jumat (21/2/2025) malam WIB. Jefry memenangkan pertandingan atas Irwanto dengan skor 9-4.

Jefry Zen foto Djanti

Jefry mengawali duel dengan tenang. Ia melepaskan tembakan tepat sasaran secara beruntun, membuat kesempatan Irwanto bermain tertutup.

Alhasil, Jefry sukses mengungguli Irwanto pada dua pertandingan pertama dalam format Race 9. Namun demikian, pemain klub Labewa itu sempat mengejar bahkan menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

 

Telusuri berita Sport lainnya
