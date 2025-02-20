Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fermin Aldeguer Ngaku Dapat Wejangan dari Marc Marquez Jelang MotoGP 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |21:32 WIB
Fermin Aldeguer <i>Ngaku</i> Dapat Wejangan dari Marc Marquez Jelang MotoGP 2025
Marc Marquez memberi wejangan kepada Fermin Aldeguer (54) dan Alex Marquez (Foto: X/@AsparCircuit)
A
A
A

FERMIN Aldeguer mengaku mendapat wejangan berharga dari Marc Marquez jelang MotoGP 2025. Kendati hanya singkat, ia merasa hal tersebut cukup membantu beradaptasi dengan kelas premier.

Aldeguer sejak jauh hari sudah diumumkan akan promosi dari Moto2 ke MotoGP. Ia lantas ditempatkan oleh Ducati Corse ke tim Gresini Racing untuk mengarungi debutnya.

1. Marquez

Marc Marquez menyapa penggemar MotoGP di Bangkok, Thailand (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez menyapa penggemar MotoGP di Bangkok, Thailand (Foto: X/@ducaticorse)

Pembalap asal Spanyol itu akan menggantikan Marquez yang naik ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Sebagai senior, The Baby Alien lalu mencoba membantu Aldeguer beradaptasi di MotoGP.

Menurut pengakuan sang rookie, Marquez memberinya pesan atau wejangan yang berharga jelang Tes Pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Internasional Buriram, Buriram, 12-13 Februari. Ia cukup senang dengan hal itu.

“Ya, kami berbicara soal gaya (balap), ban, tetapi pada akhirnya kami harus bekerja sendiri di trek,” kata Aldeguer, dikutip dari Crash, Kamis (20/2/2025).

“Dia punya pekerjaan lain sekarang, saya harus terus melanjutkan pekerjaan saya, dan setelah itu kami bisa bicara soal (catatan) waktu dan posisi,” tukas pria berusia 19 tahun tersebut.

 

