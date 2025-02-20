Fermin Aldeguer Ngaku Dapat Wejangan dari Marc Marquez Jelang MotoGP 2025

FERMIN Aldeguer mengaku mendapat wejangan berharga dari Marc Marquez jelang MotoGP 2025. Kendati hanya singkat, ia merasa hal tersebut cukup membantu beradaptasi dengan kelas premier.

Aldeguer sejak jauh hari sudah diumumkan akan promosi dari Moto2 ke MotoGP. Ia lantas ditempatkan oleh Ducati Corse ke tim Gresini Racing untuk mengarungi debutnya.

1. Marquez

Marc Marquez menyapa penggemar MotoGP di Bangkok, Thailand (Foto: X/@ducaticorse)

Pembalap asal Spanyol itu akan menggantikan Marquez yang naik ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Sebagai senior, The Baby Alien lalu mencoba membantu Aldeguer beradaptasi di MotoGP.

Menurut pengakuan sang rookie, Marquez memberinya pesan atau wejangan yang berharga jelang Tes Pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Internasional Buriram, Buriram, 12-13 Februari. Ia cukup senang dengan hal itu.

“Ya, kami berbicara soal gaya (balap), ban, tetapi pada akhirnya kami harus bekerja sendiri di trek,” kata Aldeguer, dikutip dari Crash, Kamis (20/2/2025).

“Dia punya pekerjaan lain sekarang, saya harus terus melanjutkan pekerjaan saya, dan setelah itu kami bisa bicara soal (catatan) waktu dan posisi,” tukas pria berusia 19 tahun tersebut.