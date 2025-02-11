Alami Cedera saat Debut di Dallas Mavericks, Anthony Davis Terancam Absen Panjang

TEXAS – Nasib sial menimpa Dallas Maverick, sebab pemain barunya, Anthony Davis justru cedera saat menjalani debut. Nahasnya lagi, cedera yang dialami Davis cukup serius sehingga terancam absen panjang dari membela Mavericks.

Mavericks tengah mendapatkan tekanan dari para fans. Setelah dipertanyakan keputusan menukar Davis dengan Luka Doncic ke Los Angeles (LA) Lakers, kini justru pemain yang baru datang tersebut cedera.

1. Debut Malapetaka

Davis debut bersama Mavericks terjadi saat melawan Houston Rocket di laga lanjutan NBA 2024-2025, pada Minggu 9 Februari 2025. Dalam penampilan debutnya, Davis tampil menjanjikan.

Total Davis bermain selama 31 menit dan sukses menciptakan 26 poin, 16 rebound, dan 7 assist. Jumlah 26 poin itu menjadi yang terbanyak diantara pemain Mavericks lainnya pada laga tersebut.

Jadi, bisa dikatakan Davis berperan penting dalam kemenangan Mavericks atas Rockets dengan skor 116-105 tersebut. Sayangnya ketika di kuarter ketiga, saat Davis mencoba menjaga Jalen Green, ia tumbang dan meninggalkan lapangan.

Anthony Davis

“Pemain Dallas Mavericks, Anthony Davis diperkirakan absen beberapa minggu karena cedera otot adduktor kiri, berdasarkan laporan dari, Shams Charania dari ESPN. Cedera tersebut terjadi pada kuartal ketiga saat tim menang melawan Houston Rockets pada hari Sabtu, yang merupakan pertandingan pertama Davis sebagai anggota Mavericks,” bunyi laporan dari CBC Sports, dikutip Selasa (11/2/2025).

Sebagai tambahan informasi, Davis sebelumnya juga sempat absen sekira dua minggu karena cedera perut yang dideritanya saat ia menjadi pemain LA Lakers. Dengan usianya yang berumur 31 tahun, Davis sudah kerap cedera, sehingga tak heran banyak fans yang kesal.