HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2025: Menang atas Tunggal Putri Jepang, Putri KW Rebut Tiket Perempatfinal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |18:23 WIB
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2025: Menang atas Tunggal Putri Jepang, Putri KW Rebut Tiket Perempatfinal
Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani berhasil menang atas wakil Jepang, Kaoru Sugiyama, di babak 16 besar Indonesia Masters 2025, pada Kamis (23/1/2025) sore WIB. Berkat kemenangan itu, atlet yang akrab disapa Putri KW itu pun berhak merebut tiket perempatfinal.

Putri KW berjuang selama 44 menit untuk bisa mengalahkan Kaoru Sugiyama. Usai tampil mengagumkam, ia pun menang dengan skor kembar 21-16 dan 21-16.

Jalannya Pertandingan

Putri KW tampil percaya diri melawan Kaoru Sugiyama dalam gim pertama. Sebab, dia sementara waktu unggul 7-5 atas lawan.

Pada interval gim pertama, Putri KW masih mendominasi atas Kaoru Sugiyama. Pasalnya, dia masih mempertahankan keunggulan 11-8 atas lawan.

Putri KW tampil di Malaysia Open 2025 (Foto: PBSI)
Putri KW tampil di Malaysia Open 2025 (Foto: PBSI)

Putri KW menutup gim pertama dengan catatan apik. Hak itu tandai dia dapat unggul jauh atas Kaoru Sugiyama dengan skor 21-16.

Pada gim kedua, Putri KW tampil begitu percaya diri seperti gim pertama. Dia pun langsung unggul 2-0 atas Kaoru Sugiyama.

 

