HOME SPORTS NETTING

Reaksi Ganda Putra Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik Bakal Dilatih Herry IP: Ingin seperti Ahsan/Hendra dan Marcus/Kevin!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |19:05 WIB
Reaksi Ganda Putra Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik Bakal Dilatih Herry IP: Ingin seperti Ahsan/Hendra dan Marcus/Kevin!
Aaron Chia/Soh Wooi Yik bakal dilatih Herry IP. (Foto: Instagram/@aaronchiatengfong)
REAKSI ganda putra Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, bakal dilatih pelatih legendaris asal Indonesia, Herry Iman Pierngadi. Mereka punya harapan besar ditangani Herry IP.

Aaron/Soh berharap bisa menjadi ganda putra hebat yang dimiliki Indonesia. Di antaranya, ada Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan hingga Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang sudah menjadi pemain legendaris di Indonesia.

Aaron Chia dan Soh Wooi Yik Reuters1

1. Herry IP Resmi Direkrut Malaysia

Sebagaimana diketahui, Herry IP telah resmi diumumkan oleh Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) sebagai pelatih ganda putra di Negeri Jiran. Herry IP akan melaksanakan tugasnya mulai Februari 2025.

Jelang dilatih oleh Herry IP, Aaron/Soh mengaku sangat senang akan mendapat kesempatan berharga tersebut. Sebab, dengan rekam jejak yang dimiliki Herry IP selama di Indonesia, Aaron/Soh berharap bisa mengikuti pencapaian tersebut.

"Saya rasa ia adalah seseorang yang menarik. Saya rasa kita tahu siapa Coach Herry. Sekarang saya ingin melihat proses ini," ungkap Aaron di Istora Senayan, dikutip Kamis (23/1/2025).

"Ya, sebenarnya kami bertemu setiap tahun, setiap pertandingan. Tetapi kami tidak berbicara banyak. Sekarang kami sedang berjumpa dengan dia," tambah Aaron.

 

Telusuri berita Sport lainnya
