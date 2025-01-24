Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Perempatfinal Indonesia Masters 2025: Ada Gregoria Mariska, Live di iNews dan MNCTV!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |06:08 WIB
Jadwal Siaran Langsung Perempatfinal Indonesia Masters 2025: Ada Gregoria Mariska, Live di iNews dan MNCTV!
Jadwal perempatfinal Indonesia Masters 2025 akan menampilkan Gregoria Mariska (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Jadwal siaran langsung perempatfinal Indonesia Masters 2025 akan dibahas Okezone. Tuan rumah menyisakan enam wakil dan seluruh pertandingan bisa disaksikan di iNews dan MNCTV.

Perempatfinal Indonesia Masters 2025 Super 500 akan dimainkan di Istora Senayan, Jakarta. Seluruh rangkaian pertandingan dimulai pada Jumat (24/1/2025) pukul 13.30 WIB.

1. Febriana/Amallia

Febriana/Amalia. PBSI

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi akan membuka perjuangan wakil Indonesia. Tampil kedua di lapangan 2, mereka akan menghadapi Kim Hye-jeong/Kong Hee-yong asal Korea Selatan.

Setelah itu, ganda campuran Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati tampil di lapangan dua. Mereka ditantang Hoo Pang Ron/Cheng Su Yin dari Malaysia.

2. Tunggal Putri

Tunggal putri menjadi sektor dengan perwakilan terbanyak yakni dua orang. Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi Sim Yu-jin dari Korea Selatan di partai kelima court 2.

Lalu, Putri Kusuma Wardani (Putri KW) melawan Wen Chi Hsu dari Taiwan di partai keenam. Keduanya tentu diharapkan lolos ke babak semifinal.

 

