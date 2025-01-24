Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Dejan/Fadia Kandas di 32 Besar Indonesia Masters 2025: Masih Butuh Adaptasi Lagi

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |00:05 WIB
Penyebab Dejan/Fadia Kandas di 32 Besar Indonesia Masters 2025: Masih Butuh Adaptasi Lagi
Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

PENYEBAB Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti kandas di 32 besar Indonesia Masters 2025. Mereka mengaku masih butuh adaptasi lagi sebagai pasangan baru.

Perjalanan Dejan/Fadia memang harus terhenti lebih awal di Indonesia Masters 2025 usai takluk dari wakil Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie. Mereka menyerah dari unggulan dua tersebut dengan skor 16-21 dan 15-21.

Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti beraksi di India Open 2025 (Foto: PBSI)

1. Butuh Adaptasi

Kekalahan ini diakui Dejan/Fadia karena keduanya masih saling menyesuaikan sebagai pasangan anyar. Terlebih, ini juga menjadi pertandingan kedua mereka sejak berpasangan pada pekan lalu.

"Jadi ada beberapa kita masih bingung, kita mau main seperti apa," ucap Dejan di Istora Senayan, Rabu 22 Januari 2025.

"Waktu defense atau apa mengubah pola gitu agak enggak nyambung gitu, ya jadi sambungan kita kemana kita mau buang ke mana jadi lepas gitu. Itu yang bikin kita ga nyaman," tambah Dejan.

Selain itu, dalam tahap penyesuaian ini, Dejan/Fadia selalu menelan kekalahan saat bersua unggulan. Kali ini, Goh/Lai pun ditempatkan sebagai unggulan kedua di Indonesia Masters 2025.

"Mereka juga kan top level, dari kemarin kita juga lawan China, terus sekarang Malaysia. Kita ketemu seeded seeded terus, jadi ini pelajaran juga buat kita," lanjut Dejan.

 

