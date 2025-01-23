Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2025: Shohibul Fikri/Daniel Marthin Dihentikan Ganda Putra Korea Selatan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |10:58 WIB
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2025: Shohibul Fikri/Daniel Marthin Dihentikan Ganda Putra Korea Selatan
Ganda Putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, gagal mengalahkan wakil Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Kim Won Ho di 16 besar Indonesia Masters 2025, pada Kamis (23/1/2025) pagi WIB. Dengan hasil itu, maka Fikri/Daniel gagal melaju ke babak perempatfinal.

Dalam laga yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta itu sejatinya Fikri/Daniel sudah berjuang selama 46 menit. Namun, mereka tetap kalah dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 19-21.

Jalannya Pertandingan

Pada gim pertama, Fikri/Daniel bermain sengit kontra Kang/Kim di awal laga. Bahkan di kedudukan interval, Fikri/Daniel tertinggal dengan selisih satu poin saja.

Namun, setelah interval, Fikri/Daniel tampil di bawah tekanan dan jauh tertinggal menjadi 13-18. Meski begitu, Fikri/Daniel berusaha bangkit.

Daniel Marthin dan Muhammad Shohibul Fikri (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
Daniel Marthin dan Muhammad Shohibul Fikri (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)

Mereka berhasil mengejar ketertinggalan dan menipiskan jarak menjadi 17-18. Sayangnya, mereka kembali lengah saat sudah bersusah payah mengejar.

Pada pengujung gim, Fikri/Daniel tak bisa memberi perlawanan dengan baik. Alhasil mereka harus kehilangan gim pertama dengan skor 19-21.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179418/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-QlwV_large.jpg
Hasil Lengkap Final Indonesia Masters II 2025: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Juara, Tuan Rumah Borong 4 Gelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178720/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_indonesia_masters_super_100_ii_2025_di_vision-RHcJ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Masters Super 100 II 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178208/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-BuRo_large.jpg
Alasan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Rela Turun Level dan Main di Indonesia Masters II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178142/indonesia_masters_2025_super_100_digelar_di_medan_pada_21_26_oktober_2025-m5ZM_large.jpg
Perebutkan Total Hadiah Rp1,8 Miliar, Sebanyak 232 Pebulu Tangkis Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177473/saksikan_siaran_langsung_indonesia_masters_2025_super_100_hanya_di_mnctv-CM9B_large.jpeg
Saksikan Indonesia Masters 2025 Super 100, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171626/simak_kata_kata_chico_aura_yang_mengakhiri_puasa_gelar_dengan_juara_indonesia_masters_2025-qNe7_large.jpg
Kata-Kata Chico Aura yang Akhiri Puasa Gelar dengan Juara Indonesia Masters 2025 Super 100
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement