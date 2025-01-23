Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2025: Shohibul Fikri/Daniel Marthin Dihentikan Ganda Putra Korea Selatan

JAKARTA - Pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, gagal mengalahkan wakil Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Kim Won Ho di 16 besar Indonesia Masters 2025, pada Kamis (23/1/2025) pagi WIB. Dengan hasil itu, maka Fikri/Daniel gagal melaju ke babak perempatfinal.

Dalam laga yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta itu sejatinya Fikri/Daniel sudah berjuang selama 46 menit. Namun, mereka tetap kalah dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 19-21.

Jalannya Pertandingan

Pada gim pertama, Fikri/Daniel bermain sengit kontra Kang/Kim di awal laga. Bahkan di kedudukan interval, Fikri/Daniel tertinggal dengan selisih satu poin saja.

Namun, setelah interval, Fikri/Daniel tampil di bawah tekanan dan jauh tertinggal menjadi 13-18. Meski begitu, Fikri/Daniel berusaha bangkit.

Daniel Marthin dan Muhammad Shohibul Fikri (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)

Mereka berhasil mengejar ketertinggalan dan menipiskan jarak menjadi 17-18. Sayangnya, mereka kembali lengah saat sudah bersusah payah mengejar.

Pada pengujung gim, Fikri/Daniel tak bisa memberi perlawanan dengan baik. Alhasil mereka harus kehilangan gim pertama dengan skor 19-21.