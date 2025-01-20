PBSI Sudah Siapkan Acara Penghormatan untuk Ahsan/Hendra di Indonesia Masters 2025

PBSI menyiapkan acara penghormatan untuk Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – PBSI sudah menyiapkan acara penghormatan atau tribute kepada Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Indonesia Masters 2025. Sebab, keduanya akan pensiun sebagai pemain bulu tangkis seturut hasil akhir di turnamen itu.

Indonesia Masters 2025 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 21-26 Januari. Sejak Desember 2024, Hendra dan Ahsan sudah mengumumkan turnamen itu sebagai panggung terakhirnya.

1. Acara Khusus

Konferensi pers Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Ketua Panitia Indonesia Masters 2025, Armand Darmadji mengungkapkan, pihak panitia beserta PBSI telah menyiapkan acara khusus untuk The Daddies. Rencananya, tribute itu digelar pada hari terakhir yakni Minggu 26 Januari 2025 sebelum laga final atau tepatnya pukul 10.00 WIB.

Armand mengatakan, acara ini merupakan bentuk terima kasih kepada Ahsan/Hendra atas dedikasinya untuk bulu tangkis Indonesia. Selain berprestasi, mereka juga menjadi inspirasi.

"Kami menyiapkan sebuah acara penghormatan atau tribute untuk The Daddies. Hendra/Ahsan bukan hanya menyumbangkan prestasi, tapi juga memberi inspirasi luar biasa bagi atlet dan generasi muda Indonesia," ujar Armand dalam konferensi pers di Istora Senayan, Jakarta pada Senin (20/1/2025).

2. Prestasi

Ahsan/Hendra diketahui sudah bersama-sama sejak 2012. Selama itu, keduanya sudah menyumbangkan banyak prestasi mentereng untuk bulu tangkis Indonesia.

Di antaranya ada gelar juara All England, BWF World Tour Finals 2019, dan juara dunia, serta Piala Thomas. Hendra mengatakan senang bisa mengakhiri kariernya di rumah sendiri.