Pesan Menyentuh Daniel/Fikri untuk Ahsan/Hendra yang Akan Pensiun Usai Indonesia Masters 2025

JAKARTA – Daniel Marthin dan Muhammad Shohibul Fikri mengirim pesan menyentuh kepada Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Pasangan senior itu diketahui akan pensiun usai gelaran Indonesia Masters 2025.

Ahsan/Hendra telah memutuskan gantung raket pada Desember 2024. Namun, The Daddies akan melakoni panggung terakhir di Indonesia Masters 2025 di Jakarta, 21-26 Januari.

1. Kehilangan

Sebagai pemain penerus ganda putra, Daniel/Fikri tentu kehilangan sosok panutan dari Ahsan/Hendra. Mereka pun memberikan pesan khusus kepada Ahsan/Hendra jelang laga terakhir tersebut.

"Tetap semangat dan bisa jadi legenda di mana saja," ucap Daniel saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur, dikutip Jumat (17/1/2025).

"Untuk Daddies selamat menikmati masa tuanya dan semoga semakin sukses di luar badminton," timpal Fikri.