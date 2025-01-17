Saksikan Perjuangan Wakil Tanah Air di Indonesia Masters 2025, Live Hanya di iNews

JAKARTA – Indonesia Masters 2025 akan digelar pekan depan, tepatnya pada 21-26 Januari 2025. Turnamen yang dihelat di Istora Senayan itu pun akan menjadi momen bagi para pemain Indonesia untuk unjuk gigi di hadapan Badminton Lovers (BL) Tanah Air.

28 atlet Tanah Air dipastikan siap tampil di Indonesia Masters 2025. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah pasangan anyar Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti di sektor ganda campuran.

Kolaborasi dua pemain berbakat ini menambah warna baru bagi perjuangan Indonesia di turnamen Super 500 ini. Dejan, yang dikenal dengan kekuatan smesnya, dipasangkan dengan Fadia, atlet serba bisa yang telah menunjukkan performa impresif di sektor ganda putri. Chemistry keduanya diharapkan mampu menjadi senjata andalan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai negara.

Tak hanya itu, Indonesia Masters 2025 juga menjadi momen emosional bagi pecinta bulutangkis tanah air karena menjadi The Last Dance bagi Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan, atau yang akrab disapa The Daddies. Pasangan ganda putra legendaris ini telah mencatatkan banyak sejarah emas selama karier mereka, termasuk gelar juara dunia dan berbagai prestasi di ajang BWF.

Saksikan Indonesia Masters 2025 di iNews

Dukungan penuh dari para penggemar di Istora Senayan pasti akan menjadi penyemangat mereka untuk memberikan penampilan terbaik di penghujung perjalanan karier yang gemilang. Jadikan Indonesia Masters 2025 sebagai perayaan kemenangan dan kebanggaan bulutangkis Indonesia.