PEMBALAP Tim Prima Pramac Yamaha, Miguel Oliveira memiliki banyak kisah unik yang menarik untuk dibahas. Seperti menjadi pembalap MotoGP pertama yang menang di MotoGP Mandalika pada 2022 silam, sampai membuat heboh dunia karena menikahi adiknya sendiri.

Seperti yang diketahui, Oliveira naik ke kelas MotoGP pada 2019 usai direkrut oleh KTM Tech3. Ia pun sempat pindah ke tim satelit Aprilia, yakni RNF dan Trackhouse.

Pada MotoGP 2025, Oliveira akan tampil dengan tim baru lagi, tepatnya ia bergabung bersama tim satelit Yamaha, Primac Pramac. Dalam perjalanan itu, banyak hal unik terjadi di kehidupan Oliveira dan salah satunya memenangkan MotoGP Indonesia 2022.

1. Pembalap MotoGP Pertama yang Menang di Sirkuit Mandalika

Pada 2022 silam, Indonesia kembali mengikuti ajang MotoGP. Bukan di Sentul, kali ini seri Indonesia dimainkan di trek baru, yakni Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

MotoGP Mandalika 2022: Miguel Oliveira Podium Pertama

Sebagai trek baru, banyak pembalap yang merasa kesulitan kala itu. Namun, Oliveira tampil gahar dan mampu memenangkan MotoGP Mandalika 2022.

Pada balapan yang digelar pada 20 Maret 2022 itu, Miguel Oliveira sukses menjadi yang terdepan dalam 20 laps dengan catatan waktu 33 menit 27,223 detik Hal ini pun menjadikan Miguel yang kala itu masih menjadi bagian tim Red Bull KTM tercatat sebagai pembalap pertama yang memenangi MotoGP Mandalika.

Kemenangan itu lantas dipersembahkan Oliveira kepada putrinya yang bernama Alice. Uniknya, Alice merupakan anak hasil dari pernikahan dengan adiknya sendiri.