Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Unik Miguel Oliveira, Pembalap MotoGP Pertama yang Menang di Sirkuit Mandalika hingga Nikahi Adik sendiri

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |04:05 WIB
Kisah Unik Miguel Oliveira, Pembalap MotoGP Pertama yang Menang di Sirkuit Mandalika hingga Nikahi Adik sendiri
Miguel Oliveira bersama sang istri, Andreia Pimenta yang juga adik tirinya. (Foto: Instagram/88migueloliveira)
A
A
A

PEMBALAP Tim Prima Pramac Yamaha, Miguel Oliveira memiliki banyak kisah unik yang menarik untuk dibahas. Seperti menjadi pembalap MotoGP pertama yang menang di MotoGP Mandalika pada 2022 silam, sampai membuat heboh dunia karena menikahi adiknya sendiri.

Seperti yang diketahui, Oliveira naik ke kelas MotoGP pada 2019 usai direkrut oleh KTM Tech3. Ia pun sempat pindah ke tim satelit Aprilia, yakni RNF dan Trackhouse.

Pada MotoGP 2025, Oliveira akan tampil dengan tim baru lagi, tepatnya ia bergabung bersama tim satelit Yamaha, Primac Pramac. Dalam perjalanan itu, banyak hal unik terjadi di kehidupan Oliveira dan salah satunya memenangkan MotoGP Indonesia 2022.

1. Pembalap MotoGP Pertama yang Menang di Sirkuit Mandalika

Pada 2022 silam, Indonesia kembali mengikuti ajang MotoGP. Bukan di Sentul, kali ini seri Indonesia dimainkan di trek baru, yakni Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

MotoGP Mandalika 2022: Miguel Oliveira Podium Pertama
MotoGP Mandalika 2022: Miguel Oliveira Podium Pertama

Sebagai trek baru, banyak pembalap yang merasa kesulitan kala itu. Namun, Oliveira tampil gahar dan mampu memenangkan MotoGP Mandalika 2022.

Pada balapan yang digelar pada 20 Maret 2022 itu, Miguel Oliveira sukses menjadi yang terdepan dalam 20 laps dengan catatan waktu 33 menit 27,223 detik Hal ini pun menjadikan Miguel yang kala itu masih menjadi bagian tim Red Bull KTM tercatat sebagai pembalap pertama yang memenangi MotoGP Mandalika.

Kemenangan itu lantas dipersembahkan Oliveira kepada putrinya yang bernama Alice. Uniknya, Alice merupakan anak hasil dari pernikahan dengan adiknya sendiri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/38/3179160/francesco_bagnaia_merebut_posisi_terdepan_di_kualifikasi_motogp_malaysia_2025-Xyos_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Malaysia 2025: Francesco Bagnaia Rebut Pole Position, Alex Marquez Posisi 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/38/3179151/luca_marini_jadi_pembalap_tercepat_di_sesi_latihan_bebas_2_motogp_malaysia_2025-iCkq_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Malaysia 2025: Luca Marini Tercepat, Asapi 2 Rekan Akademi VR46
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/38/3179116/simak_jadwal_motogp_malaysia_2025_hari_ini-G0O3_large.jpg
Jadwal MotoGP Malaysia 2025 Hari Ini: Tanpa Marc Marquez, Pedro Acosta Menggila di Sprint Race?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/38/3179053/simak_kisah_marco_melandri_yang_kariernya_merosot_hingga_putuskan_hengkang_karena_valentino_rossi-d97r_large.jpg
Kisah Pembalap MotoGP Asal Italia Marco Melandri, Kariernya Merosot hingga Putuskan Hengkang karena Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/38/3179023/pedro_acosta_menjadi_pembalap_tercepat_di_sesi_latihan_motogp_malaysia_2025-jWVB_large.jpg
Hasil Latihan MotoGP Malaysia 2025: Pedro Acosta Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 12!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/38/3178973/marc_marquez_ternyata_sempat_menyindir_valentino_rossi_usai_motogp_malaysia_2015-vcjA_large.jpg
Sindiran Keras Marc Marquez ke Valentino Rossi Usai MotoGP Malaysia 2015: Tendangan yang Bagus!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement