Daftar Wakil Tanah Air yang Siap Beraksi di Indonesia Masters 2025, Live MNCTV dan iNews

Saksikan Indonesia Masters 2025 di MNCTV dan iNews. (Foto: MNC Media)

MNCTV akan menyiarkan secara langsung perjuangan perwakilan Tanah Air di Indonesia Masters 2025. Turnamen bulu tangkis tersebut akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada 21-26 Januari 2025.

Daihatsu Indonesia Masters 2025 merupakan turnamen bergengsi BWF World Tour 2025 ajang Super 500 yang diikuti pebulu tangkis kelas dunia dan memperebutkan hadiah total sebesar 475.000 dolar AS atau sekitar Rp 7,5 miliar.

Turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2025 juga menjadi turnamen terakhir bagi pasangan ganda putra terbaik Indonesia, Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan yang mengumumkan untuk pensiun dari dunia bulutangkis.

MNCTV dan iNews sebagai official broadcaster menayangkan secara langsung pertandingan Daihatsu Indonesia Masters 2025 mulai tanggal 21 – 26 Januari 2025.

Berikut daftar atlet putra dan putri Indonesia di Indonesia Masters 2025 :

Tunggal Putra

1. Jonatan Christie

2. Anthony Ginting

3. Chico Aura

Tunggal Putri

1. Gregoria Mariska

2. Putri Kusuma Wardani

Jonatan Christie beraksi di Malaysia Open 2025 (Foto: PBSI)

Ganda Putra

1. Fajar Alfian/Rian Ardianto

2. Sabar Karyaman/Reza Pahlevi

3. Leo Carnando/Bagas Maulana

4. Shohibul Fikri/Daniel Marthin

5. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

6. Yeremia Rambitan/Rahmat Hidayat