Reaksi Daniel/Fikri Usai Absen 2 Turnamen Awal Tahun: Harus Bisa Adaptasi Cepat di Indonesia Masters 2025

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Daniel Marthin/Muhammad Shohibul Fikri, beberkan persiapan jelang mentas di Indonesia Masters 2025. Usai absen di dua turnamen awal, mereka mengaku harus adaptasi cepat untuk mentas di Indonesia Masters 2025 yang bergulir mulai pekan depan.

Indonesia Masters 2025 akan menjadi turnamen pertama Daniel/Fikri pada tahun ini. Ajang berlevel Super 500 itu akan berlangsung pada 21-26 Januari 2025.

1. Persiapan Daniel/Fikri

Jelang tampil di ajang tersebut, Daniel/Fikri mengaku persiapan cukup panjang dengan absen di dua turnamen awal. Mereka juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk tampil apik di turnamen perdana pada 2025.

"Persiapannya cukup baik karena enggak ada ikut pertandingan jadi fokus ke Indonesia Masters dan semoga bisa baik hasilnya," ucap Fikri saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Kamis (16/1/2025).

"Pertandingan (turnamen) pertama kita (tahun ini) mau maksimalkan dan enggak mau sia-siakan kesempatan," tambah Daniel.