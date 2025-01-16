Comeback, Meilysa Trias/Rachel Allessya Siap Beraksi di Indonesia Masters 2025

JAKARTA – Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose siap comeback dan kembali berduet di lapangan. Setelah terpisah selama lebih dari setengah tahun, keduanya akan beraksi di Indonesia Masters 2025.

Turnamen itu akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 21-26 Januari 2025. Trias/Rachel akan tampil di nomor ganda putri.

1. Kembali

Ini akan menjadi penampilan perdana mereka setelah terakhir kali tampil bersama di Piala Uber 2024. Seperti diketahui, keduanya sempat berpisah karena Trias mengalami cedera lutut pada Mei 2024.

Situasi ini membuat Trias harus menepi dari lapangan dan mendapat perawatan cukup serius kala itu. Sementara, Rachel mendapatkan beberapa partner baru sambil menunggu pemulihan Trias.

Kini, setelah penantian cukup lama, duet itu akan kembali tersaji di Indonesia Masters 2025. Trias mengaku sudah ada dalam kondisi baik untuk comeback di ajang berlevel Super 500 tersebut.

"Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk main bersama Rachel semoga bisa memberikan yang terbaik di Indonesia Masters," ungkap Trias saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, Rabu 15 Januari 2025.

"Alhamdulillah sudah enggak ada sakit-sakit lagi. Dari bulan Desember udah latihan kayak gerak-gerak, langkah-langkah, dan sekarang sudah normal," lanjutnya.