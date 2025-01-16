3 Pebulutangkis Indonesia Calon Kuat Juara Indonesia Masters 2025, Nomor 1 Tunggal Putra Andalan!

3 pebulutangkis Indonesia calon kuat juara Indonesia Masters 2025 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada tunggal putra andalan Indonesia.

Ajang Indonesia Masters 2025 akan segera bergulir. Tepatnya, turnamen berlevel Super 500 itu akan bergulir pada Selasa 21 Januari 2025 hingga Minggu 26 Januari 2025.

Sejumlah pemain terbaik Indonesia pun siap tempur di ajang itu. Para pemain pun turut difavoritkan raih gelar juara. Siapa saja mereka?

Berikut 3 Pebulutangkis Indonesia Calon Kuat Juara Indonesia Masters 2025:

3. Gregoria Mariska Tunjung

Salah satu pebulutangkis Indonesia calon kuat juara Indonesia Masters 2025 adalah Gregoria Mariska Tunjung. Dia jadi andalan Indonesia di sektor tunggal putri.

Gregoria sendiri akan berstatus unggulan kedua di Indonesia Masters 2025. Dengan status itu, dia tentu saja punya kans juara.

Perjalanan Gregoria di Indonesia Masters 2025 akan diawali dengan melawan wakil India, Anupama Upadhyaya. Menarik menantikan laga ini.

2. Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana

Kemudian, ada Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. Mereka juga turut difavoritkan juara di sektor ganda putra karena terus berkiprah manis sejak diduetkan pada tahun lalu.

Bahkan, duet Leo/Bagas sukses merebut gelar juara di Korea Open 2025. Kans mereka juara di Indonesia Masters 2025 pun terbuka, apalagi Leo diketahui pernah juarai Indonesia Masters pada tahun lalu. Meskipun, Leo mengukir prestasi itu dengan pasangan berbeda, yakni Daniel Marthin.

Perjalanan Leo/Bagas di Indonesia Masters 2025 akan dibuka dengan melawan ganda putra Malaysia. Mereka adalah Nur Mohd Azriyn/Tan Wee Kiong.