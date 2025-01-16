Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulutangkis Indonesia Calon Kuat Juara Indonesia Masters 2025, Nomor 1 Tunggal Putra Andalan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |08:43 WIB
3 Pebulutangkis Indonesia Calon Kuat Juara Indonesia Masters 2025, Nomor 1 Tunggal Putra Andalan!
Para pemain tunggal putra Indonesia. (Foto: Instagram/@jonatanchristieofficial)
A
A
A

3 pebulutangkis Indonesia calon kuat juara Indonesia Masters 2025 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada tunggal putra andalan Indonesia.

Ajang Indonesia Masters 2025 akan segera bergulir. Tepatnya, turnamen berlevel Super 500 itu akan bergulir pada Selasa 21 Januari 2025 hingga Minggu 26 Januari 2025.

Sejumlah pemain terbaik Indonesia pun siap tempur di ajang itu. Para pemain pun turut difavoritkan raih gelar juara. Siapa saja mereka?

Berikut 3 Pebulutangkis Indonesia Calon Kuat Juara Indonesia Masters 2025:

3. Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria Mariska Tunjung tampil di India Open 2025 (Foto: PBSI)

Salah satu pebulutangkis Indonesia calon kuat juara Indonesia Masters 2025 adalah Gregoria Mariska Tunjung. Dia jadi andalan Indonesia di sektor tunggal putri.

Gregoria sendiri akan berstatus unggulan kedua di Indonesia Masters 2025. Dengan status itu, dia tentu saja punya kans juara.

Perjalanan Gregoria di Indonesia Masters 2025 akan diawali dengan melawan wakil India, Anupama Upadhyaya. Menarik menantikan laga ini.

2. Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana juara Korea Open 2024 (Foto: PBSI)

Kemudian, ada Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. Mereka juga turut difavoritkan juara di sektor ganda putra karena terus berkiprah manis sejak diduetkan pada tahun lalu.

Bahkan, duet Leo/Bagas sukses merebut gelar juara di Korea Open 2025. Kans mereka juara di Indonesia Masters 2025 pun terbuka, apalagi Leo diketahui pernah juarai Indonesia Masters pada tahun lalu. Meskipun, Leo mengukir prestasi itu dengan pasangan berbeda, yakni Daniel Marthin.

Perjalanan Leo/Bagas di Indonesia Masters 2025 akan dibuka dengan melawan ganda putra Malaysia. Mereka adalah Nur Mohd Azriyn/Tan Wee Kiong.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178208/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-BuRo_large.jpg
Alasan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Rela Turun Level dan Main di Indonesia Masters II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178142/indonesia_masters_2025_super_100_digelar_di_medan_pada_21_26_oktober_2025-m5ZM_large.jpg
Perebutkan Total Hadiah Rp1,8 Miliar, Sebanyak 232 Pebulu Tangkis Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177473/saksikan_siaran_langsung_indonesia_masters_2025_super_100_hanya_di_mnctv-CM9B_large.jpeg
Saksikan Indonesia Masters 2025 Super 100, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171626/simak_kata_kata_chico_aura_yang_mengakhiri_puasa_gelar_dengan_juara_indonesia_masters_2025-qNe7_large.jpg
Kata-Kata Chico Aura yang Akhiri Puasa Gelar dengan Juara Indonesia Masters 2025 Super 100
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/40/3171489/chico_aura_dwi_wardoyo-Ymiq_large.jpg
Juara Indonesia Masters 2025 Super 100, Chico Aura Selamatkan Wajah Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/40/3171472/chico_aura_dwi_wardoyo-Av2Q_large.jpg
Hasil Final Indonesia Masters 2025 Super 100: Kalahkan Wakil Korea Selatan, Chico Aura Juara!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement