Daftar Wakil Indonesia di Thailand Masters 2025: Ada Rehan Naufal/Gloria Emanuelle hingga Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia

SEBANYAK 22 wakil Indonesia siap berjuang di Thailand Masters 2025. Dari 22 wakil itu, ada sejumlah pemain yang dinantikan aksinya, seperti halnya duet baru Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja hingga Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Sesuai jadwal, Thailand Masters 2025 sendiri akan digelar di Nimibutr Stadium, Patumwan, Thailand pada 28 Januari sampai 2 Februari 2025. Menariknya, ada satu pasangan baru dari sektor ganda campuran Indonesia yang sekaligus akan tampil debut.

Duet baru itu adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. Seperti diketahui, Rehan tidak masuk daftar pemain Pelatnas PBSI 2025. Sementara Gloria kehilangan pasangannya yakni Dejan Ferdinansyah yang masuk Pelatnas PBSI dan akan berduet dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Sementara itu, Indonesia juga tidak banyak menurunkan para pemain anyarnya di Thailand Open 2025. Misalnya di sektor tunggal putra, tidak ada nama Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Tim Merah Putih hanya mengirim dua wakil saja di sektor tersebut, yakni Chico Aura Dwi Wardoyo dan Alwi Farhan.

Lalu di sektor tunggal putri juga tidak ada Gregoria Mariska Tunjung. Sama seperti tunggal putra, Indonesia hanya mengirim dua wakil saja yakni Putri Kusuma Wardani dan Komang Ayu Cahya Dewi.

Chico Aura Dwi Wardoyo. PBSI

Begitu juga pada sektor ganda putra yang tidak diperkuat Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Terdapat lima wakil Indonesia yang akan turun di sektor tersebut. Mereka adalah Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, dan Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Isfahani, dan Raymond Indra/Patra Harapan Rindorindo.

Kemudian sektor ganda putri juga akan diperkuat lima wakil Indonesia. Salah satunya adalah Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, yang berstatus sebagai duet nomor satu untuk Merah Putih.