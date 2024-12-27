Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Wakil Indonesia di Thailand Masters 2025: Ada Rehan Naufal/Gloria Emanuelle hingga Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |20:12 WIB
Daftar Wakil Indonesia di Thailand Masters 2025: Ada Rehan Naufal/Gloria Emanuelle hingga Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia
Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

SEBANYAK 22 wakil Indonesia siap berjuang di Thailand Masters 2025. Dari 22 wakil itu, ada sejumlah pemain yang dinantikan aksinya, seperti halnya duet baru Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja hingga Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Sesuai jadwal, Thailand Masters 2025 sendiri akan digelar di Nimibutr Stadium, Patumwan, Thailand pada 28 Januari sampai 2 Februari 2025. Menariknya, ada satu pasangan baru dari sektor ganda campuran Indonesia yang sekaligus akan tampil debut.

Duet baru itu adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. Seperti diketahui, Rehan tidak masuk daftar pemain Pelatnas PBSI 2025. Sementara Gloria kehilangan pasangannya yakni Dejan Ferdinansyah yang masuk Pelatnas PBSI dan akan berduet dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Sementara itu, Indonesia juga tidak banyak menurunkan para pemain anyarnya di Thailand Open 2025. Misalnya di sektor tunggal putra, tidak ada nama Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Tim Merah Putih hanya mengirim dua wakil saja di sektor tersebut, yakni Chico Aura Dwi Wardoyo dan Alwi Farhan.

Lalu di sektor tunggal putri juga tidak ada Gregoria Mariska Tunjung. Sama seperti tunggal putra, Indonesia hanya mengirim dua wakil saja yakni Putri Kusuma Wardani dan Komang Ayu Cahya Dewi.

Chico Aura Dwi Wardoyo. PBSI
Chico Aura Dwi Wardoyo. PBSI

Begitu juga pada sektor ganda putra yang tidak diperkuat Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Terdapat lima wakil Indonesia yang akan turun di sektor tersebut. Mereka adalah Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, dan Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Isfahani, dan Raymond Indra/Patra Harapan Rindorindo.

Kemudian sektor ganda putri juga akan diperkuat lima wakil Indonesia. Salah satunya adalah Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, yang berstatus sebagai duet nomor satu untuk Merah Putih.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/40/3110343/komang_ayu_cahya_dewi-lbGz_large.jpg
Usai Jadi Runner-up di Thailand Masters 2025, Komang Ayu Beberkan Target Selanjutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/40/3110098/muhammad_shohibul_fikri_dan_daniel_marthin-XGVx_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Shohibul Fikri/Daniel Marthin Usai Jadi Runner Up Thailand Masters 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/40/3109996/lanny_tria_mayasari_bersama_siti_fadia_silva_ramadhanti-oiEj_large.jpg
Juara Thailand Masters 2025, Lanny Tria/Siti Fadia Persembahkan Gelar untuk Orang Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/40/3109945/lanny_tria_mayasari_bersama_siti_fadia_silva_ramadhanti-OxP8_large.jpg
Hasil Lengkap Final Thailand Masters 2025: Lannya Tria/Siti Fadia Juara, 3 Wakil Indonesia Raih Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/40/3109928/komang_ayu_cahya_dewi-SOta_large.jpg
Hasil Final Thailand Masters 2025: Dikalahkan Wakil Tuan Rumah, Komang Ayu Gagal Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/40/3109908/lanny_tria_mayasari_bersama_siti_fadia_silva_ramadhanti-8xw3_large.jpg
Hasil Final Thailand Masters 2025: Lanny Tria/Siti Fadia Juara Usai Hajar Wakil Tuan Rumah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement