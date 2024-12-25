Kirim Sinyal Positif saat Dikontak BAM, Herry IP Bakal Latih Ganda Putra Malaysia?

KUALA LUMPUR - Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) mendapatkan sinyal positif saat menghubungi mantan pelatih PBSI, Herry Iman Pierngadi. Lantas akankan itu pertanda pria yang akrab disapa Herry IP itu benar-benar akan melatih ganda putra Malaysia?

Ya, BAM sudah mengontak Herry IP secara pribadi. Herry IP yang tak lagi melatih di Pelatnas PBSI pun mengatakan jika ada kecocokan penawaran, maka ada kemungkinan ia mengambil pekerjaan di BAM tersebut.

1. Herry IP Sudah Dihubungi Pihak BAM

“Sudah ada (kontak dari BAM),” kata Herry IP saat dihubungi melalui direct message (DM) instagram, dikutip dari Berita Harian, Rabu (25/12/2025).

aryono miranat dan herry ip foto pbsi

“Kalau ada kecocokan atau deal, memungkinkan saja (kalau sesuai dan diberikan tawaran, kemungkinan itu ada),” terang dia.

2. Butuh Pelatih Baru Secepat Mungkin

Untuk diketahui, BAM saat ini memang tengah mencari sosok pelatih untuk sektor ganda putra mereka. Pasalnya, Tan Bin Shen akan hengkang dari BAM setelah gelaran Malaysia Open 2025 yang bergulir pada 7 sampai 12 Januari 2025 mendatang.

Nama Herry IP pun masuk radar utama BAM. Terlebih, pelatih berjuluk Naga Api itu tidak masuk dalam daftar susunan pelatih Pelatnas PBSI Cipayung 2025. Karena itu, negara tetangga mulai memanfaatkan peluang tersebut.