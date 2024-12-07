Jadwal Siaran Langsung Sao Paulo E-Prix 2024, Live di iNews!

JAKARTA - Ajang balap mobil listrik paling bergengsi di dunia, Formula E, resmi digelar hari ini di Sao Paulo, Brasil. Sebagai tuan rumah seri pembuka musim 2025, Sao Paulo menghadirkan atmosfer penuh antusiasme di sirkuit perkotaan mereka yang ikonik.

Musim ini akan menjadi momen spektakuler dengan total 16 seri yang akan berlangsung di 10 sirkuit ikonis dunia, menghadirkan tantangan baru dan teknologi terkini. Sao Paulo kembali menjadi sorotan dunia dengan kehadiran Formula E setelah sukses menyelenggarakan seri sebelumnya.

Sirkuit jalanan kota ini menawarkan lintasan yang cepat dan teknikal, dikelilingi oleh lanskap urban yang memukau. Para pembalap akan menghadapi tikungan tajam, lintasan lurus yang panjang, serta penggemar yang tak sabar menyaksikan aksi mendebarkan dari tribun.

Musim 2025 menghadirkan gebrakan baru dengan 16 seri yang tersebar di 10 lokasi berbeda. Dengan format ini, para pembalap harus beradaptasi dengan sirkuit yang beragam, dari jalanan sempit perkotaan hingga trek yang lebih lebar di luar kota.

Persaingan pun dipastikan makin ketat dengan kehadiran sejumlah tim baru, teknologi baterai lebih canggih, serta peningkatan daya mobil Gen3 yang lebih cepat dan efisien. Setelah Sao Paulo, ajang Formula E 2025 akan menyambangi berbagai kota besar dunia seperti, Berlin, Jakarta, Monaco, New York, Jepang, China, Jerman dan masih banyak lagi.

Musim ini, nama-nama besar seperti Jake Dennis, Jean-Éric Vergne, dan Stoffel Vandoorne kembali menjadi sorotan. Mereka akan bersaing melawan talenta baru yang siap memberikan kejutan.