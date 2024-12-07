Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal Siaran Langsung Sao Paulo E-Prix 2024, Live di iNews!

Karina Astawidara , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |12:18 WIB
Jadwal Siaran Langsung Sao Paulo E-Prix 2024, Live di iNews!
Simak jadwal siaran langsung Sao Paulo E-Prix di iNews (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Ajang balap mobil listrik paling bergengsi di dunia, Formula E, resmi digelar hari ini di Sao Paulo, Brasil. Sebagai tuan rumah seri pembuka musim 2025, Sao Paulo menghadirkan atmosfer penuh antusiasme di sirkuit perkotaan mereka yang ikonik.

Musim ini akan menjadi momen spektakuler dengan total 16 seri yang akan berlangsung di 10 sirkuit ikonis dunia, menghadirkan tantangan baru dan teknologi terkini. Sao Paulo kembali menjadi sorotan dunia dengan kehadiran Formula E setelah sukses menyelenggarakan seri sebelumnya.

Sao Paulo E-Prix 2025

Sirkuit jalanan kota ini menawarkan lintasan yang cepat dan teknikal, dikelilingi oleh lanskap urban yang memukau. Para pembalap akan menghadapi tikungan tajam, lintasan lurus yang panjang, serta penggemar yang tak sabar menyaksikan aksi mendebarkan dari tribun.

Musim 2025 menghadirkan gebrakan baru dengan 16 seri yang tersebar di 10 lokasi berbeda. Dengan format ini, para pembalap harus beradaptasi dengan sirkuit yang beragam, dari jalanan sempit perkotaan hingga trek yang lebih lebar di luar kota.

Persaingan pun dipastikan makin ketat dengan kehadiran sejumlah tim baru, teknologi baterai lebih canggih, serta peningkatan daya mobil Gen3 yang lebih cepat dan efisien. Setelah Sao Paulo, ajang Formula E 2025 akan menyambangi berbagai kota besar dunia seperti, Berlin, Jakarta, Monaco, New York, Jepang, China, Jerman dan masih banyak lagi.

Musim ini, nama-nama besar seperti Jake Dennis, Jean-Éric Vergne, dan Stoffel Vandoorne kembali menjadi sorotan. Mereka akan bersaing melawan talenta baru yang siap memberikan kejutan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/37/3154209/formula_e_berlin_e_prix_2025-1WtX_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Berlin E-Prix 2025 di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149453/edoardo_mortara_kecewa_meski_finis_kedua_di_jakarta_e_prix_2025-1mhN_large.jpeg
Penyebab Edoardo Mortara Kecewa meski Finis Kedua di Jakarta E-Prix 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149297/dan_ticktum-sORi_large.jpg
Kisah Haru Dan Ticktum, Tak Bisa Berkata-kata Usai Menangi Formula E Jakarta E-Prix 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149290/niko_mueller-heTd_large.jpg
Finis Ketiga di Race Formule E Jakarta E-Prix 2025, Niko Mueller Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149279/nyck_de_vries-sgn7_large.jpg
Kisah Pembalap Berdarah Indonesia di Formula E Nyck De Vries, Tertarik Ikuti Perkembangan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149278/dan_ticktum-zKFE_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Dan Ticktum Usai Menang Perdana di Formula E Jakarta 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement