Pindah Tim Usai Juara Dunia, Jorge Martin Belum Punya Target di MotoGP 2025

BOLOGNA - Jorge Martin mengaku belum mempunyai target di MotoGP 2025 setelah merengkuh gelar juara tahun ini. Menurutnya, tujuan musim depan baru akan bisa ditetapkan setelah melihat performanya di awal musim MotoGP 2025.

Martinator sukses menyabet gelar juara MotoGP 2024 bersama Pramac Ducati. Ia menutup musim sebagai yang terbaik dengan keunggulan 10 poin atas Francesco Bagnaia dalam seri terakhir, 19 November 2024.

Selama tiga pekan usai dinobatkan sebagai juara MotoGP 2024, Martin tak berhenti datang ke berbagai acara. Teranyar pada akhir pekan lalu, ia hadir dalam ‘Campioni in Festa’ di markas Ducati di Bologna, Italia, untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum pindah ke Aprilia Racing.

Pembalap asal Spanyol itu mengaku kelelahan setelah tampil di berbagai acara. Namun, ia tetap bahagia karena berpisah dengan Ducati sebagai seorang juara.

“Sungguh luar biasa bisa menjadi juara, meski sehari pun saya belum bisa pulang ke rumah dan sekarang saya sedikit lelah,” kata Martin dilansir dari Motosan, Jumat (6/12/2024).

“Merupakan suatu kehormatan untuk berada di posisi ini. Saya mengasimilasinya sedikit demi sedikit dan saya sangat bahagia untuk keluarga saya, tim saya, dan semua orang yang terlibat,” tambah pria berusia 26 tahun itu.