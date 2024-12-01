Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bangganya Jorge Martin, Jadi Juara Dunia MotoGP 2024 Usai Kalahkan Versi Terbaik dari Francesco Bagnaia dan Marc Marquez

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |00:00 WIB
Bangganya Jorge Martin, Jadi Juara Dunia MotoGP 2024 Usai Kalahkan Versi Terbaik dari Francesco Bagnaia dan Marc Marquez
Jorge Martin (tengah) jadi juara dunia MotoGP 2024 usai mengalahkan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: MotoGP)
PEMBALAP asal Spanyol, Jorge Martin mengaku sangat bangga bisa menjadi juara dunia MotoGP 2024. Gelar tersebut semakin spesial karena Martin merasa ia juara usai mengalahkan dua pembalap terbaik di tahun tersebut dengan versi terbaik mereka, yakni Francesco Bagnaia dan Marc Marquez.

Jorge Martin berhasil merebut gelar juara MotoGP 2024 usai mengumpulkan 508 poin. Pembalap asal Spanyol itu unggul 10 poin atas Bagnaia yang berada di posisi kedua, dan 116 poin dari Marquez yang duduk di peringkat ketiga klasemen akhir.

Pencapaian ini terbilang bersejarah karena Martin merupakan pembalap pertama yang juara bersama tim satelit di MotoGP. Ditambah lagi, dia berhasil mengalahkan dua jagoan MotoGP, Bagnaia dan Marquez yang akan menjadi satu tim pada 2025.

“Ini luar biasa. Kalahkan Pecco (dalam versi) terbaik, karena dia memenangkan 11 balapan. Saya pikir Marc juga merupakan versi terbaiknya. Mungkin dia tidak punya motor terbaik, tapi Marc yang terbaik,” kata Martin dinukil dari Motosan, Minggu (1/12/2024).

Jorge Martin

“Saya dapat meyakinkan Anda bahwa dia (Francesco Bagnaia dan Marc Marquez) berada pada batas kemampuannya dan saya mengalahkan mereka berdua,” sambungnya.

