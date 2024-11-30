Advertisement
Lebarannya Gamer Indonesia Lapakgaming Battle Arena Dimeriahkan JKT48

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |22:29 WIB
Lebarannya Gamer Indonesia Lapakgaming Battle Arena Dimeriahkan JKT48
Lapakgaming Battle Arena digelar di Balai Kartini Expo, Jakarta (Foto: Lapakgaming Battle Arena)
LAPAKGAMING Battle Arena, Lebarannya gamer Indonesia, berlangsung di Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jakarta, pada 30 November-1 Desember 2024. Lapakgaming Battle Indonesia merupakan ajang komunitas gaming eSports yang mengumpulkan ribuan gamer enthusiasts di Indonesia.

Ribuan gamer itu akan saling berjejaring sekaligus berkompetisi memenangkan hadiah total lebih dari 100 juta rupiah. Ketum Asosiasi Game Indonesia atau AGI, Shafiq Husein, menilai Lapakgaming Battle Arena tak hanya sekadar perayaan saja bagi gamer.

Lapakgaming Battle Arena Indonesia

Melainkan, wadah untuk mendorong inovasi dan kolaborasi dalam industri game eSports Indonesia. AGI percaya sinergi dari platform, publisher hingga pemain bisa membuat industri game Indonesia mendunia.

"Kami mengajak semua pihak terus mendukung pertumbuhan ekosistem game," kata Shafiq, di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

