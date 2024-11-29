Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal dan Link Nonton Australian Open Asia-Pacific Wildcard Play-off, Streaming di Vision+

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |17:25 WIB
Jadwal dan Link Nonton Australian Open Asia-Pacific Wildcard Play-off, Streaming di Vision+
Saksikan ajang tenis Australia Open Asia-Pasific via live streaming di Vision+ (Foto: Vision+)
JAKARTA – Sebagai salah satu ajang kualifikasi paling bergengsi di kawasan Asia-Pasifik, Australian Open Asia-Pacific Wildcard Play-off menyatukan para pemain tenis top dari negara-negara seperti Jepang, China, India, Australia, Korea Selatan, dan banyak lagi. Streaming pertandingannya dengan klik di sini.

Ini menjadi kesempatan besar bagi pemain-pemain yang belum mendapatkan peringkat tinggi di ATP atau WTA untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan dunia.

Ilustrasi tenis

Petenis muda dan talenta tenis terbaik dari kawasan Asia-Pasifik akan berlomba untuk mendapatkan tiket emas menuju Australian Open 2025 melalui ajang Asia-Pacific Wildcard Play-off. Catat jadwal dan link streaming Asia-Pacific Wildcard Play-off 2025 berikut:

• Jumat, 29 November 2024

Start 11.00 - Semifinal Putri 1-2

Start 15.00 - Semifinal Putra 1-2

• Sabtu, 30 November 2024

Start 12.30 - Final Putri

Start 14.30 - Final Putra

Rasakan euforia dan ketegangannya dengan streaming di Vision+ dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!

