HOME SPORTS MOTOGP

Blak-blakan Jorge Martin: Ducati Menyesal Melepas Saya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |21:46 WIB
Blak-blakan Jorge Martin: Ducati Menyesal Melepas Saya
Jorge Martin merasa Ducati pasti menyesal melepasnya (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
JORGE Martin blak-blakan mengatakan Ducati Corse pasti menyesal telah melepasnya. Apalagi, ia pergi dengan status sebagai juara dunia MotoGP 2024.

Martin akan mengarungi MotoGP 2025 dengan tim pabrikan Aprilia Racing. Sebelumnya, ia sempat dipastikan akan promosi dari tim Pramac Ducati, ke tim pabrikan Ducati Lenovo.

Jorge Martin

Namun, Marc Marquez yang enggan dipindah ke Pramac dari Gresini Racing membuat tim asal Italia itu harus mengambil opsi pahit. The Baby Alien direkrut untuk menemani Francesco Bagnaia!

Pada akhirnya, Martin memutuskan untuk hengkang. Padahal, ia sempat jadi kandidat favorit untuk menjadi pendamping Pecco.

"Saat mereka mengambil keputusan itu, saya belum menjadi juara dunia. Sulit untuk mengetahui semuanya, tetapi sekarang jelas mereka (Ducati) mungkin menyesali keputusan itu," ujar Martin dikutip dari Crash, Jumat (29/11/2024).

"Akan tetapi, kalian harus bertanya kepada mereka. Pada akhirnya, saya harus memikirkan diri saya sendiri. Terkadang, hidup membawa anda ke tempat yang tidak anda pikirkan," tambah pria asal Spanyol itu.

Halaman:
1 2
