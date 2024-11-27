Target PBSI di Indonesia Masters 2025: 3 Sektor Raih Gelar Juara!

TARGET PBSI di Indonesia Masters 2025 terungkap. Kabid Binpres PP PBSI, Ricky Subagja, mematok target tinggi untuk Indonesia Masters 2025 dengan meraih gelar juara di 3 sektor.

Ketiga sektor yang dibidik meraih gelar juara itu adalah ganda putra, tunggal putri, dan tunggal putri. Sebagai tuan rumah, Indonesia sendiri mengirimkan wakil terbaiknya di seluruh sektor.

Karena itu, PBSI mematok target besar kepada para atlet di turnamen berlevel Super 500 tersebut. Diharapkan, tim Merah Putih bisa meraih prestasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

"Kalau target, seperti yang tadi saya sampaikan seharusnya bisa diraih gelar juaranya. Sebagai tuan rumah, kami harus lebih baik dari tahun sebelumnya," kata Ricky kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa 26 November 2024.

Ricky mengandalkan sektor ganda putra, tunggal putra, dan tunggal putri untuk bisa meraih podium tertinggi. Seperti diketahui, Indonesia mendapat satu gelar pada edisi sebelumnya lewat sektor ganda putra yang dicatatkan lewat pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Tak ayal, Ricky kembali mematok target untuk sektor tersebut. Sementara untuk tunggal putra, dia menilai kalau Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie punya peluang yang cukup terbuka.