Target Anthony Ginting di Indonesia Masters 2025: Ingin Ukir Kembali Memori Manis Edisi 2018 dan 2020!

TARGET Anthony Sinisuka Ginting di Indonesia Masters 2025 terungkap. Salah satu tunggal putra andalan Indonesia itu ingin ukir kembali memori manis edisi 2018 dan 2020.

Anthony Ginting menjadi salah satu atlet yang akan ambil bagian di Indonesia Masters 2025. Sesuai jadwal, turnamen berlevel Super 500 itu akan digelar di Istora Senayan, pada 21 sampai 26 Januari 2025.

Selama keikutsertaannya di ajang itu, tercatat Ginting sudah meraih dua gelar juara, tepatnya pada edisi 2018 dan 2020. Setelah itu, pemain kelahiran Cimahi itu cukup kesulitan untuk menembus partai puncak.

Meski begitu, Anthony Ginting tak patah semangat. Menatap Indonesia Masters 2025, dia mengaku memiliki target yang tinggi.

“Pastinya dengan adanya Indonesia Masters 2025, saya pribadi juga punya target, keinginan dan harapan yang cukup tinggi,” kata Ginting kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa (26/11/2024).